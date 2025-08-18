Curso gratuito incentiva fortalezenses a agir frente aos desafios ambientais

O curso Educação Ambiental para um Presente Sustentável compõe o projeto Verdejar Fortaleza, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Freepik

Fortaleza vivencia um cenário de desafios ambientais que, a cada dia, se agrava. Para fazer frente a questões como a poluição de efluentes, gestão de resíduos sólidos, baixa cobertura vegetal, entre outros, o curso de extensão “Educação Ambiental para um Presente Sustentável” foi desenvolvido.

A iniciativa, online e gratuita, integra as ações do projeto Verdejar Fortaleza, da Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane). O projeto tem patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A proposta é refletir e agir diante das crises climáticas e ecológicas. A formação tem carga horária de 72 horas, está estruturada em seis módulos e é voltada para todas as pessoas interessadas, especialmente educadores e futuros formadores. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site do projeto.

Inspirado nas ideias da filósofa e bióloga Donna Haraway, o curso incentiva a “ficar com o problema”. Significa reconhecer as dificuldades sem catastrofismo, mas também sem se apoiar apenas na esperança de soluções futuras. Pelo contrário: a proposta é compreender que a permanência da espécie humana depende de mudanças práticas no presente.

O conteúdo aborda desde fundamentos da vida na Terra até mudanças climáticas, relação entre cidade e natureza, modos de vida resilientes e o papel de cada indivíduo como agente ambiental. Um dos diferenciais está na abordagem prática e conectada ao cotidiano, trazendo questões ambientais para o contexto urbano e valorizando saberes locais.

A coordenação de conteúdo do curso é de Carlos Augusto Lima, professor e doutor em Letras/Literatura, pós-graduado em Educação Ambiental e membro-fundador do Coletivo Verdejar. Entre os temas explorados, estão a reconexão com o meio natural, a promoção de cidades mais integradas a outras formas de vida, a agroecologia urbana e periurbana e o fortalecimento da consciência socioambiental.



Verdejar Fortaleza

O curso Educação Ambiental para um Presente Sustentável é apenas uma peça em meio a um conjunto de ações que compõem o projeto Verdejar Fortaleza, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Entre as ações, estão oficinas práticas com plantio de árvores, aulas de campo em áreas de bioma nativo e produção de conteúdos educativos em diferentes formatos. O objetivo é promover a cultura da sustentabilidade entre jovens e adultos da capital cearense. Combinando comunicação e educação ambiental, a iniciativa busca sensibilizar e capacitar prioritariamente professores e alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio para atuarem como agentes de transformação em suas comunidades.

Curso de extensão Educação Ambiental para um Presente Sustentável

Inscrições: verdejarfortaleza.com.br