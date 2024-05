Webinar vai debater práticas pedagógicas e papel da escola na formação política

“A escola também é um espaço em que a gente aprende para a vida. É justamente nesse campo do aprender para a vida, do aprender para além das formalidades, ou além dos compromissos com o conteúdo das disciplinas, enfim, que entra o nosso curso”, explica Marcos Paulo Campos, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Uece e doutor em Sociologia. Ele vai conduzir o segundo painel do debate online.

A série de webinars é uma realização da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com o propósito de estimular o debate público sobre a participação política como um meio essencial para a plena cidadania. O evento visa despertar o interesse político e promover a compreensão da democracia. Os participantes irão receber certificado emitido pela FRD e Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Repetindo a metodologia dos eventos anteriores, o terceiro e último webinar da série de três encontros com tema central “Educação Política para Cidadania” vai ser realizado no dia 22 de maio, às 9h. O momento, online, vai ser dividido em dois painéis, intitulados “Educação política e cidadania: práticas pedagógicas no ensino fundamental e médio” e “O papel da escola para a aprendizagem dos/as jovens sobre participação política e cidadania”, respectivamente. O encontro é gratuito e as inscrições devem ser realizadas no Sympla .

“A cidadania é muito mais do que poder votar. É poder efetivamente participar dos destinos dos processos. Na medida em que os processos políticos cada vez mais são mais complexos, envolvem a conjunção de diferentes visões de mundo, o processo de envolvimento do conjunto dos cidadãos nas decisões políticas é fundamental para qualificar as decisões”, frisa, justificando a importância da formação para o público.

O professor é um dos conteudistas do curso de extensão gratuito Educação Política para a Cidadania , que segue com inscrições abertas até o dia 17 de maio.

Minibio: Professor adjunto de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), atuando na Graduação em Ciências Sociais e nos Programas de Pós-Graduação em Sociologia e em Políticas Públicas. Possui Graduação e Mestrado em Ciências Sociais pela Uece e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Desenvolve pesquisas nas áreas de Religião, Política e Eleições e é bolsista de produtividade da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Cada palestra do webinar terá duração de 20 minutos, seguida de um debate com variação de 20 a 30 minutos. O evento ocorrerá integralmente pelo aplicativo de reuniões online Zoom e, por esta razão, é recomendado que o participante instale o app em seu dispositivo e se cadastre antes de entrar na sessão. Confira abaixo a programação e currículo dos palestrantes do último webinar da série:

Minibio: doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), com doutorado-sanduíche no International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam (ISS-EUR). Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Graduado em Ciências Sociais pela UFC. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Uece com orientações na Linha de Pesquisa Governança e Participação Popular. Professor Adjunto da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), onde ministra disciplinas do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio) e da Graduação em Ciências Sociais. Membro dos seguintes grupos de pesquisa do CNPq: Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Democracia, Desenvolvimento e Território (Nedet/UVA); Grupo de Pesquisa Democracia, Partidos e Políticas Públicas do PPGPP-UECE; Núcleo de Estudos em Teoria Social e América Latina (Netsal/Iesp-Uerj); e Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem/UFC).

Debatedor: Emanuel Freitas, professor adjunto de Teoria Política da Uece e doutor em Sociologia

11h15 - Encerramento

Sobre o curso



O curso de extensão “Educação Política para Cidadania”, com carga horária total de 70 horas, se estrutura em torno de temas gerais articulados em torno do debate sobre a democracia, participação política, estado e instituições políticas, educação para cidadania, entre outros.

Disponibilizado de forma gratuita na modalidade de ensino à distância (EaD), o curso conta com seis módulos, contemplando fascículos digitais e impressos, encartados no jornal O POVO, videoaulas e radioaulas, com emissão de certificado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e Fundação Demócrito Rocha (FDR) para os aprovados. O período de inscrição no curso encerra no dia 17 de maio, na página do curso.

Serviço



O que: Webinar 3 do programa Político, Eu?!

Quando: quarta-feira, 22 de maio, às 9h

Onde: evento online, via Zoom

Investimento: gratuito

Inscrições: via Sympla