Curso gratuito ensina de forma didática como exercer a cidadania plena

O curso, de 70 horas, é dividido em seis módulos que contemplam fascículos digitais, videoaulas e audioaulas Crédito: divulgação

O curso gratuito de extensão “Educação Política para Cidadania” está com inscrições abertas até o dia 16 de outubro. A formação online aborda conceitos como democracia, participação política, estado, instituições e cidadania, de forma didática e acessível. As inscrições podem ser feitas neste endereço online. Disponível na modalidade de ensino à distância (Ead), o curso, de 70 horas, é dividido em seis módulos que contemplam fascículos digitais, videoaulas e audioaulas. Os aprovados recebem certificado emitido pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e Fundação Demócrito Rocha (FDR). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Autor do Módulo 3 do curso, o professor vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Raulino Pessoa Júnior, classifica o curso como fundamental para a consolidação da democracia brasileira.

“A democracia é um sistema político que pressupõe participação, que não precisa ficar restrita ao período eleitoral. Para uma plena participação democrática é fundamental o conhecimento e qualificação, pois assim saberemos que ferramentas podemos utilizar para garantir uma sociedade mais democrática e igualitária”, aponta Raulino. A coordenadora de conteúdo do curso, Monalisa Soares, fala sobre a formação



O que dizem os alunos Com uma vasta experiência em relação a políticas públicas e cidadania ativa, Maryana Saldanha enxergou no curso a oportunidade de aprimorar e agregar conhecimento ao seu trabalho. A estudante de 18 anos e moradora de Jaguaretama, no Ceará, participa do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca), iniciativa parte da metodologia do Selo Unicef, que promove empoderamento, liderança e engajamento cívico entre adolescentes.

Além disso, Maryana integra o Jovens Comunicadores, programa do Instituto Nordeste Cidadania (Inec) que incentiva a participação cidadã por meio da produção em comunicação pela juventude. Dessa forma, a estudante descreve o curso como uma oportunidade de construir uma visão mais ampla e conhecer a fundo o funcionamento governamental, quais tomadas de decisão afetam a sociedade e como é possível participar ativamente dessa lógica. “Acredito que com o conhecimento político a gente pode apoiar causas e questionar os líderes quando necessário. Também é uma forma de nos capacitar para defender os princípios de igualdade e democracia. Os professores são qualificados e as aulas não são complexas, dá para entender bem e é atrativo”, destaca.

Para Karine Pinheiro, a ideia de participar do curso veio de uma colega de trabalho. Aos 27 anos, a psicóloga já tinha tido uma experiência positiva com uma formação da FDR, e o tema da vez a atraiu pela relação com o seu trabalho. A profissional atua no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Jaguaretama, levando informação sobre garantia de direitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e propiciando escuta e acolhimento para o grupo. “O curso veio a calhar perfeitamente porque traz a perspectiva da política de uma forma clara, dinâmica e acessível, até para quem nunca leu nada sobre. Muitas pessoas acreditam que não possuem direitos, então nosso papel é levar essa humanidade”, explica Karine.