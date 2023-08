Longevidade aumenta, mas garantia de direitos ainda é desafio

A expectativa de vida no Brasil tem aumentado e, com ela, cada vez mais idosos buscam qualidade de vida e garantia de direitos. Para 2023, estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam uma população de idosos, em números absolutos, de cerca de 33 milhões de pessoas e, até 2050, a expectativa é que um em cada quatro brasileiros seja idoso.

Assim, é cada vez mais urgente que políticas públicas sejam revisadas e, se necessário for, criadas, buscando garantir um envelhecimento saudável e reconhecimento para aqueles que trouxeram a nossa sociedade até aqui.

Angela Viana, 72 anos, é exemplo de que muito já se avançou em vitalidade e melhores condições de vida na terceira idade. Beneficiária do Instituto Chico Mota, localizado no bairro Montese, em Fortaleza, ela se descobriu artista após a aposentadoria. Com atividades gratuitas quase que diárias, no local ela faz aulas de sanfona, violão, canto e dança. “Antes os idosos ficavam só em casa, não faziam nada. Agora sabemos dos nossos direitos e estamos nos ocupando, nos divertindo e vivendo mais”, conta.