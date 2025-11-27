Vozes e lugares do sertão ao litoral: conheça os vencedores do II Prêmio Literário Demócrito Rocha

Vencedores do II Prêmio Literário Demócrito Rocha / Crédito: João Filho Tavares

A relação do cearense com sua terra e a valorização da cultura popular permeiam os 30 trabalhos selecionados para disputar a premiação, dentre os quais três foram escolhidos em diferentes categorias para serem publicados em formato digital e em audiolivro, garantindo maior alcance e acessibilidade. De acordo com o curador do Prêmio Demócrito Rocha, o jornalista e escritor Mailson Furtado, as obras celebram o ser cearense e a construção mútua da dualidade entre lugar e indivíduo. “Afinal, as pessoas fomentam a territorialidade ou seria o inverso?”, provoca.

Raízes da Terra, de Rayane Lopes

Rayane Lopes venceu a categoria "ensaio social" do II Prêmio Literário Demócrito Rocha com o livro "Raízes da Terra" Crédito: João Filho Tavares Contemplada na categoria ensaio social com o livro-reportagem “Raízes da Terra: narrativas de luta e resistência do povo anacé”, a jornalista Rayane Lopes destaca o reconhecimento trazido pela premiação. “É uma grande felicidade ver esse trabalho sendo reconhecido e essas narrativas alcançando um público maior”, comemora. Rayane nasceu em Juazeiro, na Bahia, e foi criada em Fortaleza. Seu livro surgiu a partir do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e trata da luta do povo indígena anacé pelo reconhecimento de sua identidade e de seu território, localizado no entorno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em Caucaia. Para ela, o jornalismo deve assumir o papel de amplificar as vozes de grupos minoritários, investigando e denunciando os impactos causados pelo desenvolvimento que ignora suas existências. Por isso, “Raízes da Terra” é escrito da perspectiva dos anacés, a partir de visitas e entrevistas que a autora realizou na comunidade. “Foi gratificante ver como eles ficaram felizes ao ver aquela história contada. Muitos deles me disseram que leram tudo em um dia, e isso é muito emocionante para mim como escritora e jornalista”.

Rayane também ressalta a importância de obras que perpetuem a cultura e a memória dos povos originários, pois “a relação deles com a terra é de mutualismo. Eles tiram da terra, mas também dão para ela. Quando a gente lê, entende a importância deles para o meio ambiente, pois são eles que preservam grande parte das nossas matas”, explica. Peixes indóceis em mar revolto, de Igor Moreira Sousa

Igor Moreira de Sousa venceu a categoria "prosa de ficção" do II Prêmio Literário Demócrito Rocha com o livro "Peixes indóceis em mar revolto" Crédito: João Filho Tavares

O professor de sociologia Igor Moreira de Sousa também se inspirou em lutas e causas sociais para escrever seu livro de contos “Peixes indóceis em mar revolto”, vencedor na categoria prosa de ficção. Formado em Direito, atuou como advogado antes de se dedicar à docência. Entre as experiências que o formaram política, ética e esteticamente, está uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos no Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA). Também foi assessor jurídico do Conselho Pastoral de Pescadores e educador do Movimento de Educação de Base. Igor nasceu em Maranguape e sempre considerou sua vida ligada ao litoral. Morar em cidades como Fortaleza e Camocim e atuar profissionalmente junto a comunidades de pescadores foram alguns dos eventos que o levaram a escrever contos dentro desse universo.

O livro combina vivências relacionadas tanto ao litoral quanto às experiências pessoais e de militância do autor no convívio com estudantes de Guiné-Bissau que vieram estudar em Fortaleza e as tensões resultantes desse contato. “Através do oceano e também das relações concretas que vivenciei, fiz essa mistura de estranhamento, mas também de muita similaridade, entre a gente guineense e a gente cearense, daqui do litoral”. Entre os contos, há aqueles inspirados em relatos marcantes que o autor ouviu e pessoas que conheceu. Há também obras da imaginação e até mesmo um texto baseado numa experiência vivida pelo próprio autor quando visitou Guiné-Bissau. “O litoral não é só uma paisagem, ele age sobre nós”, conclui. Sertão em mim, de Fabiana Bezerra Fabiana Bezerra venceu a categoria "poesia" do II Prêmio Literário Demócrito Rocha com o livro "Sertão em mim" Crédito: João Filho Tavares