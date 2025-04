Horizonte: a cidade que mais cresce no Estado

A Prefeitura de Horizonte celebra os 100 primeiros dias de gestão de Nezinho Farias (PSB) com o lançamento do maior pacote de obras de sua história. Cada obra projeta uma cidade mais moderna, segura e inclusiva

É com o coração cheio de gratidão e alegria que celebramos os 100 dias da nossa nova gestão à frente da Prefeitura de Horizonte. É uma verdadeira honra poder servir pela quinta vez ao nosso povo, e seguir trabalhando por uma cidade cada vez melhor, mais justa e acolhedora. Desde o primeiro dia deste novo mandato, nos dedicamos com seriedade, empenho e muito amor por Horizonte.

Tenho um profundo orgulho de caminhar pelas ruas de Horizonte e ver de perto as mudanças acontecendo, ouvir a voz da nossa gente e sentir no olhar de cada cidadão a autoestima renovada. São esses momentos que me motivam, que me fazem seguir firme no propósito de ser um prefeito presente, atuante e comprometido com todos os horizontinos.

Horizonte vive um novo momento de muito desenvolvimento, por isso temos trabalhado para garantir que esse crescimento aconteça de forma segura e com qualidade. Nesses 100 dias, avançamos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, segurança, geração de empregos e cuidado com as pessoas. Foram ações concretas que refletem o nosso compromisso com o bem-estar da população diante de toda essa transformação do nosso município.

Horizonte está localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 40 km da capital cearense. A população atual é estimada em 74.755 pessoas (IBGE 2022), distribuídas em uma área geográfica de 160 km², dividida em quatro distritos: Aningas, Dourado, Queimadas e a sede do município. Acompanhe as ações da Prefeitura:

A Prefeitura de Horizonte celebrou os 100 primeiros dias de gestão com o anúncio do maior pacote de obras já realizado no município. No dia 10 de abril, diante da população em um evento na Praça do Zumbi, foram assinadas importantes ordens de serviço que somam mais de R$ 24 milhões em investimentos, também foi anunciado um novo pacote de obras públicas que será encaminhado à fase de licitação no valor de R$ 97 milhões para transformar ainda mais a cidade e melhorar a vida da população.

As obras atingem diretamente as necessidades da população e projetam uma cidade mais moderna, segura e inclusiva

Com planejamento e responsabilidade, Horizonte se prepara para viver mais um ciclo de avanços concretos. Cada obra representa um passo importante rumo a uma cidade mais humana, bem cuidada e com oportunidades para todos.

“Horizonte vive um novo momento, e estamos nos preparando com muito planejamento e trabalho. Hoje assinamos ordens de serviço para importantes obras e anunciamos novos investimentos em diversas áreas, ao todo, serão mais de 160 milhões de reais investidos que vão transformar ainda mais o nosso município. São ações que representam mais qualidade de vida, mais infraestrutura, mais desenvolvimento e mais dignidade para o nosso povo. Seguimos com o pé no chão, o coração cheio de esperança e a certeza de que, com trabalho, união e compromisso, Horizonte vai continuar avançando”, celebrou o prefeito Nezinho Farias.

ENTRE AS OBRAS ANUNCIADAS ESTÃO:



> Construção da Casa de Parto, que garantirá acolhimento humanizado para gestantes do município;

> Construção da nova Sede do CAPS Infantil, ampliando o cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes;

> Construção do Espaço Esportivo, que fomentará o esporte e a convivência comunitária;

> Construção do Mercado do Catolé, que beneficiará diretamente comerciantes e moradores da região;

> Reforma e ampliação da Escola Francisco Xavier, proporcionando melhores condições de ensino;

> Construção da Escola SESI de Referência, em parceria com a FIEC, fortalecendo o ensino técnico e profissionalizante;

> Obras de pavimentação em pedra tosca na localidade de Coqueiros, em parceria com o Governo Federal, promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para os moradores.



Esses investimentos representam o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento de Horizonte, garantindo mais infraestrutura, educação, saúde e oportunidades para todos.

O evento dos 100 dias de gestão também marcou a entrega de dois novos veículos: uma viatura e um ônibus escolar Crédito: JoaoFilho Tavares

OBRAS QUE SERÃO ENCAMINHADAS A LICITAÇÃO

O novo pacote de obras públicas que será encaminhado à fase de licitação nos próximos dias soma mais de R$ 97 milhões em investimentos, voltados à ampliação da infraestrutura urbana, à valorização dos espaços públicos e à melhoria da qualidade de vida da população, com destaque para:



> Construção da nova Praça no Centro da cidade, criando um novo ponto de encontro e convivência;

> Construção do Centro Administrativo, que vai concentrar o Gabinete e as secretarias de Planejamento e Administração; Urbanismo; Finanças; Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social, e Direitos Humanos e Igualdade Racial;

> Reforma e ampliação do Hospital Municipal, assegurando mais estrutura, conforto e qualidade no atendimento à população;

> Construção do Mercado do Empreendedor, valorizando a economia local e oferecendo um espaço moderno para comerciantes e consumidores;

> Construção da Praça e do novo Posto de Saúde do bairro Mal Cozinhado, garantindo lazer e mais acesso à saúde;

> Ampliação das Avenidas Eudes Ximenes e José Euclides Ferreira Gomes (Avenida do Canal), fortalecendo a mobilidade urbana;

> Construção do Balneário de Aningas, um espaço voltado ao turismo, lazer e contato com a natureza;

> Ampliação do sistema de drenagem nos bairros Planalto Horizonte, Distrito Industrial, Diadema, Mangueiral, Centro e Buenos Aires;

> Construção da nova sede do CAPS Geral, através do Novo PAC, reforçando o cuidado com a saúde mental;

> Construção de um novo Centro de Educação Infantil na Gameleira II, também pelo Novo PAC, fortalecendo a base da educação;

> Construção da Escola de Ensino Médio no Mal Cozinhado, em parceria com o Governo do Estado, ampliando as oportunidades para os jovens;

> Ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Dourado, Aningas e Queimadas, garantindo água de qualidade para mais famílias;

> Construção da Praça do Mangueiral, mais um espaço de lazer e bem-estar para a comunidade.



Com esse novo conjunto de ações, a gestão municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Horizonte, garantindo investimentos que atingem diretamente as necessidades da população e projetam uma cidade mais moderna, segura e inclusiva.

OBRAS QUE ESTÃO EM LICITAÇÃO

A gestão municipal também tem um novo conjunto de importantes intervenções em fase de licitação, que juntas somam um investimento de mais de R$ 42 milhões.



As novas obras contemplam áreas essenciais como educação, assistência social, infraestrutura e lazer, e estão distribuídas por diversas regiões da cidade. Entre elas, destacam-se:



> Construção de um novo Centro de Educação Infantil no bairro Lagoinha, fortalecendo a educação na primeira infância;

> Construção da nova Escola do Carnaubal, ampliando o acesso à educação de qualidade;

> Construção da Praça de Canavieira dos Muniz, garantindo mais espaços de lazer e convivência para a população;

> Reforma e ampliação da Cozinha Comunitária, assegurando melhores condições de atendimento alimentar a famílias em situação de vulnerabilidade;

> Pavimentação asfáltica no bairro Cajueiro da Malhada, promovendo mais mobilidade urbana e qualidade de vida;

> Construção da Praça do CEU no Planalto Horizonte, em parceria com os Governos Estadual e Federal, levando cultura, esporte e cidadania para a comunidade;

> Construção do CRAS Quilombola, em parceria com o Governo do Estado, ampliando a rede de assistência social com olhar voltado à inclusão e à valorização da identidade quilombola;

> Ampliação do Programa Ilumina Horizonte, com mais ruas e bairros recebendo iluminação em LED;

> Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, garantindo mais infraestrutura para diversas localidades.

Um novo mundo para a educação



Esses 100 dias foram de muitas ações na área de Educação. Objetivo é alcançar mais qualidade, acessibilidade e infraestrutura moderna para os estudantes da rede municipal

Nos primeiros 100 dias de gestão, a Prefeitura de Horizonte tem reafirmado seu compromisso com a educação, promovendo investimentos que garantem mais qualidade, acessibilidade e infraestrutura para os estudantes da rede municipal. Entre as principais ações realizadas nesse período, destacam-se a entrega de novos ônibus escolares, a distribuição de kits escolares para os alunos do Infantil IV ao 4º ano do Ensino Fundamental, além de investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas e na ampliação da inclusão digital dos estudantes.

> + 1500 tablets entregues;

> AUMENTO DA FROTA: 2 novos ônibus escolares somam-se à frota;

> 7 mil novos kits escolares distribuídos para alunos do Infantil IV ao 4º ano.

KITS ESCOLARES

Garantir que todos os alunos tenham o material necessários para um ano letivo produtivo e cheio de aprendizados é uma das prioridades da Prefeitura de Horizonte. Cuidadosamente pensados, os kits escolares incluem uma variedade de itens essenciais para as atividades escolares como cadernos, colas, tinta guache, canetinhas e lápis de cor, apontador, lápis, massa de modelar, tesoura e borrachas. O objetivo é não só proporcionar melhores condições de aprendizado como também promover a inclusão e igualdade de oportunidades.

MELHOR INFRA, MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO



A gestão municipal vem investindo na melhoria da infraestrutura das escolas, com obras de reforma e ampliação que proporcionam ambientes mais adequados e acolhedores para alunos e profissionais da educação. Em fevereiro, foi entregue à comunidade a reforma e ampliação da Escola Jorge Pereira da Rocha. Mais moderna, segura e acolhedora, a nova estrutura agora conta com uma maior capacidade, além de garantir melhores condições para o ensino e aprendizado.



A reforma incluiu a melhoria das instalações, a pintura geral do prédio e a ampliação das salas de aula e espaços comuns. A Prefeitura de Horizonte reforça que continuará trabalhando para garantir que todas as escolas municipais tenham a estrutura necessária para proporcionar uma educação de qualidade e preparar os estudantes para um futuro melhor.

PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E SEUS AVANÇOS

Com o objetivo de diminuir as desigualdades de acesso à tecnologia e proporcionar aos estudantes uma ferramenta moderna e eficaz para o aprendizado, a Prefeitura de Horizonte criou o Programa de Inclusão Digital Tablet na Escola. Com a ampliação do programa, mais de 1500 novos tablets foram entregues para os estudantes do 5º ano, promovendo novas possibilidades de aprendizado e facilitando o acesso à tecnologia no ambiente escolar.

A saúde mais perto do cidadão

Nesses primeiros 100 dias de gestão, a saúde tem sido uma das prioridades da Prefeitura que avança em contratações, serviços, tecnologia e amplia infraestrutura e oferta de medicamentos

Nos primeiros 100 dias de gestão, a saúde também foi uma das prioridades da Prefeitura de Horizonte, que tem realizado importantes avanços na área, garantindo mais acesso e qualidade no atendimento e modernização dos serviços para a população. Entre as principais ações, destaca-se a contratação de novos profissionais por meio de concurso público, a implantação do prontuário eletrônico, a retomada das cirurgias eletivas, a ampliação da infraestrutura, a melhoria do transporte de pacientes e a ampliação da oferta de medicamentos da atenção básica.

AÇÕES DOS PRIMEIROS 100 DIAS

CONSULTAS - A Policlínica Municipal agora conta com mais especialistas. Com mais profissionais trabalhando, a oferta de consultas especializadas foi ampliada.



MODERNIZAÇÃO - Com a implantação do prontuário eletrônico, os atendimentos foram otimizados, garantindo mais eficiência e agilidade no acompanhamento aos pacientes.



CENTRO DE IMAGENS – Com a ampliação do Centro de Imagens, os serviços de diagnósticos foram fortalecidos e agora o Centro oferece novos exames para a população



AMPLIAÇÃO – Com a construção do novo posto de saúde Pica-Pau e a ordem de serviço para o novo posto do distrito de Queimadas, a infraestrutura da saúde também está sendo ampliada para garantir o acesso da população a uma saúde de qualidade.



TRANSPORTE – O município recebeu ainda novas ambulâncias para reforçar o transporte de pacientes com mais segurança e eficiência.



REMÉDIOS - Outro avanço importante foi a ampliação da oferta de medicamentos da Atenção Básica, resultado de uma parceria com o Governo do Estado, que garante mais acesso a tratamentos essenciais para a população.

Com investimentos estratégicos e um olhar atento às necessidades dos horizontinos, a gestão municipal segue firme no compromisso de oferecer uma saúde pública cada vez mais acessível, eficiente e de qualidade.

DESTAQUE NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI

O município entrou na lista dos 15 melhores trabalhos da Mostra Ceará, Aqui Tem SUS, e representará o estado na “Mostra Brasil, Aqui Tem SUS”, que ocorrerá em junho durante o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Belo Horizonte. O mérito é do projeto “Monitoramento Entomológico por Ovitrampas para Controle do aedes aegypti”, dos autores Evelline Grace da Silva Oliveira e Antônio Eduardo Costa Matos. O projeto utiliza armadilhas estratégicas para mapear áreas de risco e direcionar ações de combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A metodologia tem sido essencial para reduzir a infestação do Aedes aegypti no município, permitindo a adoção de medidas direcionadas e mais econômicas, o que reflete diretamente na diminuição dos casos de arboviroses em Horizonte.

Com polo automobilístico, Horizonte entra em nova fase de crescimento

Município atrai indústrias, bate recorde de empregos e se consolida como potência econômica do Ceará

Com 105 indústrias em diversas áreas, Horizonte já se consolidou como um grande centro industrial do estado. Juntas, essas empresas geram 18 mil empregos diretos. E esse número deve crescer ainda mais com a chegada do Polo Automobilístico do Ceará, que nasce fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Horizonte e o Governo do Estado.



Em fase de implantação, o início da operação está previsto ainda para 2025. Esse grande investimento irá gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos além de potencializar a formação de profissionais no Ceará e o desenvolvimento de tecnologia para o setor, impulsionando não só o crescimento de Horizonte, mas de todo o Estado.



Com planejamento e compromisso, Horizonte cresce, gera oportunidades e se torna referência no desenvolvimento econômico do Ceará.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA



A força da economia se reflete nos números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que mostram Horizonte como a sétima cidade do País e a primeira do Ceará que mais gerou empregos em 2024. Esse crescimento é resultado de um trabalho que envolve incentivos fiscais, qualificação profissional e investimentos em infraestrutura para atrair cada vez mais empresas.

HORIZONTE NO MAPA INDUSTRIAL

A cidade se destaca por oferecer incentivos fiscais atrativos, além de contar com uma localização estratégica e infraestrutura adequada para receber grandes empresas. Com isso, Horizonte tem estado no mapa do desenvolvimento industrial do estado.



Além do polo automobilístico, Horizonte segue expandindo sua base industrial com a chegada da fábrica da J. Macêdo, que irá gerar cerca de 350 empregos diretos, e outras novas empresas que já confirmaram sua instalação no município.

Confira a publicação impressa:

Clique aqui para baixar o PDF.