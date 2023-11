Bicicleta: meio de transporte e meio de saúde

Andar de bicicleta por Fortaleza é atividade obrigatória na rotina de Azzy Melo, 22. Mesmo morando no Eusébio, a Capital guarda muitos dos destinos de lazer e estudo da estudante de design, que sempre escolhe o modal como meio de transporte.

Usuária frequente da bicicleta há um ano, Azzy comenta sobre o impacto das ciclofaixas e ciclovias da cidade. “Eu me desloco muitas vezes na semana. Saio do Eusébio e vou para faculdade no Pici. Ando pelo Itaperi, pelo Benfica, pelo Castelão, pela Messejana… quando não tem a ciclofaixa eu me sinto mais vulnerável”, reflete.

Para o arte-educador Sam moura, 23, a bicicleta não é só um meio de transporte, mas também um meio de saúde. O jovem aderiu à prática em 2021, como uma forma de exercício físico, e agora utiliza o modal também para se locomover pela cidade.