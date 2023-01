Precatórios do Fundef: casas são opção mais segura para investir dinheiro

O anúncio do pagamento de precatórios do Fundef para professores da rede estadual de ensino gerou bastante expectativa para quem irá receber o benefício. Quitar dívidas, comprar um carro novo ou fazer uma viagem com a família estão entre os planos do que fazer com o valor. Mas, para quem deseja morar perto da praia e ter um lazer de qualidade nos fins de semana, além de poder ter uma renda extra com aluguel, investir na compra de uma casa é uma boa opção.

Pensando nisso, a Planet Smart City oferece condições especiais para comprar residências em suas cidades inteligentes: zero de entrada e documentação grátis na Smart City Laguna e R$ 10 mil de desconto na Smart City Aquiraz. Além disso, os clientes têm simulação bancária gratuita, para verificar as condições de compra que melhor se encaixam em seus perfis.

Projetadas pelo Centro de Competência da Planet Smart City, em Turim, na Itália, as casas apresentam diversos modelos, variando de dois a três quartos. Todos feitos com materiais de alto padrão, e com arquitetura que valoriza a luz e a ventilação naturais, com preços acessíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de ter esta grande oportunidade de investimento, quem compra as casas da Planet Smart City têm fácil acesso a soluções inteligentes como a Gestão Social – um setor que tem como intuito promover uma integração harmoniosa entre os habitantes.

“A equipe chega na cidade junto com os primeiros moradores e coloca em ato práticas realmente inovadoras de integração, criando sentimento de pertencimento nas pessoas. Os resultados são incríveis e em pouco tempo vemos uma sociedade vibrante, com membros que participam ativamente, atuando em prol do bem comum”, destaca a cofundadora e CEO da Planet Smart City no Brasil, Susanna Marchionni.

Outra facilidade para quem compra as casas da Planet Smart City é o acesso ao Planet App, que funciona como um painel de controle das cidades. Por meio dele os moradores podem acompanhar desde o andamento da obra nas fases iniciais do projeto até ler notícias sobre a cidade, participar de grupos de moradores ou comprar e vender produtos. “Esses dois pontos juntos, fazem das cidades inteligentes da Planet Smart City lugares únicos para viver além de morar”, ressalta Marchionni.



*Consulte o licenciamento dos empreendimentos em planetsmartcity.com.br/lotes.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags