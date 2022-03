Smart City Aquiraz dá R$ 10 mil de desconto em lotes e casas no mês de março

A Planet Smart City anunciou o Mês do Consumidor com R$ 10 mil de desconto para a compra de lotes e casas em seu mais novo empreendimento no estado: a Smart City Aquiraz

A cidade inteligente Smart City Aquiraz, localizada no km 036 da CE-040, já começou a receber os primeiros moradores e está próximo de entregar o mais novo Hub de Inovação. Neste mês de março para comemorar o mês do consumidor, o empreendimento tem R$ 10 mil de desconto em lotes e casas.

Projetada para receber mais de 18 mil moradores, a Smart City Aquiraz atualmente finaliza sua 2ª etapa e já se prepara para o lançamento da 3ª etapa ainda este ano. Focada na inclusão social e na tecnologia acessível, as casas estão disponíveis em 6 modelos diferentes de 53 m² a 93 m² com design italiano que aproveita os bons recursos naturais do Ceará, como a luz natural e os ventos da região. Além disso, os imóveis podem ser financiados pelo Programa Casa Verde e Amarela.

A era dos espaços compartilhados: mais soluções para o dia a dia por valores acessíveis

O morador da Smart City Aquiraz compra mais do que uma casa ou um lote, ele compra espaços e soluções compartilhadas presentes na cidade inteligente como Biblioteca de Livros, Biblioteca de Objetos, Cozinha Compartilhada, Cinema, Coworking, Quadra Poliesportiva, Arena de Vôlei e Beach Tênis, entre outras coisas, além de um aplicativo gratuito que funciona como o elo entre o morador e o ecossistema da Planet Smart City, com notícias sobre o empreendimento, marketplace e acesso aos outros moradores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gestão Social: trabalho que continua após a entrega das casas

Mas o que chama atenção nos projetos da construtora é a implementação do Gestor Social, profissional treinado pela Planet para promover um bem-estar dos moradores, bem como identificar potenciais para a melhora profissional e pessoal, promovendo cursos gratuitos, eventos e integrando novos moradores à nova vida em uma cidade inteligente.

“Costumamos dizer que a Gestão Social é nosso carro chefe. A nossa principal missão. Pois, elevar o senso de pertencimento em cada um faz com que as pessoas tenham mais possibilidades de escolha na vida e possam priorizar aquilo que sonham ser” Afirma a CEO da Planet Smart City no Brasil, Susanna Marchionni.

Tranquilidade e lazer a poucos minutos da capital

A Smart City Aquiraz tem como vantagem estar a poucos minutos de algumas das praias mais procuradas do litoral leste cearense, como a Praia do Presídio, Porto das Dunas, Águas Belas e do Beach Park, além de ser uma boa opção para quem busca mais tranquilidade sem estar longe das facilidades de uma cidade grande, pois em menos de 20 minutos, é fácil chegar aos principais shoppings da capital.

A oferta do Mês do Consumidor vale até o dia 31 de março para todas as casas e lotes residenciais a partir de 150 m².



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags