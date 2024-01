Vinicius Moreira Maia apresenta A Forma da Luz

Vinicius Moreira Maia nasceu e vive no bairro Messejana. Ele conta que sempre teve o desenho e a pintura como momentos de respiro e de diálogo interno. No começo dos anos 2000, quando criança, passou a conviver bastante com um primo mais velho, o Diego Maia, que hoje é ilustrador e diretor de animação. Nessa época ele fazia um curso de desenho com um grande artista e quadrinista cearense, o Álvaro Rio (Al Rio), que era bem conhecido internacionalmente no nicho mais mainstream das HQ’s, tipo Marvel e Image Comics. Desde muito novo sempre esteve cercado por desenhistas e acabei aprendendo muita coisa por tabela através desse primo e dos amigos dele.

Com o passar dos anos foi sempre praticando e me aprimorando, focado em se tornar ilustrador e concept artist para a indústria do entretenimento, onde geralmente se trabalha no computador com mesa digitalizadora. Foi somente durante a pandemia que descobriu que a pintura a óleo e o desenho tradicional são o que lhe movem dentro das artes visuais. Atualmente busca pontos de encontro entre toda essa bagagem de um desenho mais estilizado de quando focava em ilustração, o estudo do trabalho de pintores do passado e contemporâneos, sua vivência enquanto homem negro em Fortaleza e as possibilidades que o digital pode oferecer. A obra A Forma da luz é pintura em Pastel Oleoso sobre Papel.