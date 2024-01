Sol Oliveira apresenta O Mar

O Mar é uma Colagem Crédito: Divulgação

Sol Oliveira é cearense nascido na cidade de Fortaleza, em 09 de Junho de 1976, 47 anos, Administrador, Pedagogo com especialização em Arte Educação e acadêmico do curso de Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa pela UFC – Universidade Federal do Ceará. Sua trajetória artística começa na adolescência através do desenho, que o levou a experimentar variadas expressões artisticas. Sua atuação na arte visual perpassa pela artes plásticas e ilustração. Com trabalhos em livros infantojuvenis e várias capas de obras literárias. Tais experiências o levou ao campo das letras, onde vem desenvolvendo-se como contista. Suas obras conversam com variados estilos, como a art collage e o abstrato, arte digital, aquarela, entre outros, que em alguns momentos costuma mesclá-los tornando cada obra um olhar diferenciado sobre a vida e o cotidiano.

Sol Oliveira Crédito: Divulgação