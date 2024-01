Silvano Tomaz apresenta Empoderamento

Empoderamento é Acrílica, aquarela, Uni posca marcadores PC sobre papel canson 300g Crédito: divulgação

Silvano Tomaz é artista visual, bacharel em Artes Visuais – Licenciado em Arte Educação pelo Centro Universitário Grande Fortaleza (Unigrande), especialista em Metodologia do Ensino de Artes pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), especialista em Gestão e Coordenação Escolar pela Faculdade Plus (Diversidade e Inclusão Social), mestre em Arte pelo Instituto Federal de Educação, Ciências, Tecnologia do Ceará (IFCE), é professor de Artes do Ensino Médio do Estado do Ceará. Em 1994, iniciou a carreira artística participando do Salão dos Novos, Fundação Cultural de Fortaleza. Já participou de 132 exposições: Coletivas – locais em Sobral, Juazeiro do Norte, Guaiuba, Mulungu, Caucaia, Aquiraz, Aracati, Águas Belas em Cascavel, Maracanaú, Fortaleza, CE: Nacionais em Vitória, ES, Paraná, PR, Campos de Jordão, SP; Rio de Janeiro, São Paulo (Piracicaba, Penápolis, Mogi Mirim), Palmas, Tocantis, Brasília, Recife, e internacionais em países como Espanha, Argentina, Osten na Macedônia, Uruguai, Chamalières, França, Portugal. Peru, México. As exposições individuais foram 11, todas realizadas no Ceará entre 1998 e 2019, em cidades como Fortaleza, Guaiuba, Caucaia. As premiações foram dez e aconteceram em diversos Salões de Arte locais e nacionais entre 1997 e 2004, na área da gravura, pintura, escultura e da fotografia em cidades como Fortaleza, Sobral, Aquiraz, Piracicaba e Campinas. O artista vive e trabalha em Fortaleza, realizando também curadoria e mentoria com artistas, é professor de xilogravura e gravura em metal, na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.

Instagram: @studio_stomaz e @silvanootomaz