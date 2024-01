Negro Sousa apresenta Josenira

Josenira é uma fotografia Crédito: Divulgação

Negro Sousa é artista visual, fotógrafo, performer. Construtor de narrativas dentro do diálogo possível entre história e cotidiano, além de criações visuais referenciadas no acervo histórico mundial aliadas à arte. Conta com a criação da primeira galeria virtual de imagem do Ceará (Cúpula Negra), de exposições como Lívio (2017), Anjos Caídos (2020), Barracas (2021), Manifesto (2023) e sua última obra - PODE ENTRAR (2023) - detém o título de maior exposição sobre patrimônio material do País, segundo ele.