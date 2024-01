Jean dos Anjos apresenta Ogunté, Odoyá

Jean dos Anjos é antropólogo, fotógrafo e macumbeiro. Doutorando em Sociologia pelo PPG Sociologia da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Realizou exposições individuais e coletivas no Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Premiado no Salão de Abril, em 2016 e 2023. Selecionado para o Prêmio Pierre Verger da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) da qual é membro. Participou da Temporada Formativa do Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes, em 2019. É pesquisador do Laboratório de Antropologia e Imagem (LAI/UFC).

Jean dos Anjos Crédito: Divulgação