Fárney Castro apresenta Percursos e inadvertências

Pedro Fárney Alves de Castro é residente em Madalena-Ce, onde atua na cena artística local. Participa e é membro fundador do evento cultural que busca reunir e dar voz a artistas regionais, que acontece anualmente em Madalena, chamado Parabolização /Os Torrões. Artista das Artes Visuais com foco em desenho, pintura e escultura, buscando dialogar através da arte, a nordestinidade, sua cultura e cores do Semiárido cearense. É formado em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Aluno de Artes Visuais na Uece. Oficina de Desenho e Pintura a Pastel com Prof. Anchises Queiroz - Instituto Dragão do Mar. Participou das exposições: Quiart I,II,III amostra de arte e cultura de Quixeramobim, Parabolização - Mostra de arte e cultura de Madalena, Exposição coletiva, Cascos Cactos e Cores - Espaço Sefaz - Fortaleza e outras amostras alternativas.



Instagram: @farney__castro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine