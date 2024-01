Ciro Saboya apresenta: Retrato Pescador

Ciro Saboya, 38 anos, é cearense e fotógrafo profissional especializado em paisagens e fotografia documental e se considera um apaixonado por cenas do cotidiano nordestino. Ciro começou a fotografar profissionalmente e trabalhar com cinema em 2006. Participou de diversos concursos de fotografia e publicou em alguns livros autorais com foco em paisagens e pontos turísticos do Ceará, além de desenvolver trabalhos na área do cinema, como cinegrafista nos documentários “Evaldo Gouveia" e "Waldick Soriano". Ciro atuou como assistente de plato no longa-metragem "Zuzu Angel", dirigido por Sérgio Rezende, onde se apaixonou pela fotografia e começou a se dedicar exclusivamente a esta área. Entre alguns momentos marcantes da carreira de Ciro na fotografia, vale destacar a a oportunidade oportunidade de registrar a 25ª OPERANTAR na Antártida, bem como o registro da celebração religiosa “Círio de Nazaré 2018”, que deu origem a uma série especial do fotógrafo. No coração de Ciro, a série de fotografias “Pescadores”, dedicada aos profissionais cearenses da pesca, guarda também um lugar especial. Ciro vem se especializando atualmente na produção e venda de suas obras fotográficas em fine art.

Ciro Saboya Crédito: Divulgação