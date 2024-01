Airton Baquit apresenta A casa

José Airton Nascimento Diógenes Baquit nasceu em Quixadá, Ceará, em 1987. É publicitário e mestre em Psicologia. Conquistou o prêmio Helena Morley de Literatura, concurso promovido pela Academia Feminina Mineira de Letras. Também foi selecionado para a 8ª edição do Prêmio Literário da UFF, além de publicar textos em diversas antologias (Prêmios: Ideal Clube de Literatura, UNIFOR, Mário Quintana etc). Este é seu primeiro trabalho de arte visual, inspirado no livro A Casa, da escritora cearense Natércia Campos.

Airton Baquit Crédito: Divulgação