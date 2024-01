Nazareno Camerino apresenta O Cotidiano no Sertão

O Cotidiano no Sertão é uma pintura Crédito: Divulgação

Nazareno Camerino nasceu em Sobral/CE, em 1967. Atualmente vive em Itapipoca/CE, onde trabalha em seu ateliê montado na própria residência. Cresceu em Fortaleza, para onde a família se mudou aos 11 anos de idade e, nesse período, já demonstrava aptidão para as artes plásticas, copiando obras antigas de pintores famosos em forma de desenhos. Aos 20 anos, começou seu contato profissional com o meio artístico, ao participar de cursos de desenho e pintura, a partir dos quais experimentou diversos materiais até conhecer a pintura a óleo, sua técnica preferencial. Seu trabalho aborda temáticas diversas, como cenas do cotidiano, paisagens urbanas, marinhas, florais e natureza morta, mas é o retrato a sua maior revelação. Participou de exposições individuais e coletivas em galerias e equipamentos culturais públicos. Em 2023, participou da mostra Novos Olhares para Monalisa da Caixa Cultural Fortaleza e da Mostra 8 de Maio - 12ª edição, do Centro Cultural Banco do Nordeste (Fortaleza)

