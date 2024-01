Dias apresenta: Passeio Inusitado

Hoje administra o estúdio Andanças - Ateliê de Animação, com atividades de formação e realização. Paralelo, é editor da revista Pindaíba e se dedica às atividades de artes plásticas, ilustração e HQ. Sua mais nova paixão são os sketch urbanos (cenas desenhadas a partir da observação direta in loco).

André Dias é artista desenhista. Quadrinista, ilustrador, instrutor e realizador de cinema de animação. Formado pelo Nace (Núcleo de Cinema de Animação do Ceará/Casa Amarela/UFC) em 1995, onde passou a trabalhar no ano seguinte àquele e assumiu a sua coordenação nos anos de 2000 a 2004, quando passou a trabalhar de forma autônoma.

A obra selecionada é Passeio Inusitado em formato A2 (42x59cm). Técnica: desenho técnica manual com caneta nanquim (hachuras, pontilhismo e texturas) sobre papel.Desenho de observação a partir de foto (do próprio autor da obra) da Praça dos Mártires, conhecido popularmente por Passeio Público, em Fortaleza. Recorte enquadrando o baobá central, com personagens históricos, estátuas da própria praça e frequentadores contemporâneas contracenando e dialogando entre si, criando um ambiente “inusitado”, beirando o fantástico e surreal. Obra inédita, faz parte da série “Fortaleza Inusitada”, ainda em produção, na qual retrata vários locais e prédios históricos e icônicos da cidade de Fortaleza, sempre com interferência e acréscimos “extranaturais” à cena.

