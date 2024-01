Amanda Campos apresenta Nordeste

Amanda Campos é de Jaguaribe, Ceará. Artista Visual, voltada para artes em murais e telas. É formada em Design de Interiores pela Unicesumar, participante do percurso em artes visuais, no Porto Iracema das Artes, em 2022. Está cursando o licenciamento em Artes visuais pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Suas expressões artísticas se tratam de ilustrações digitais. Se chamam: “Jaguaribe” uma homenagem a minha terra, onde ilustrei os principais elementos símbolos da terra, como a onça, a renda de filé e o queijo coalho. “Nordeste” é uma representação dos povos sertanejos que habitam nessa extensão de terra e mar. Pensada para ilustrar a obra “Direito Ambiental no Ceará”, organizada por Clara Adão e Norma Navegantes, pesquisadoras do PPGD da UFC.