O Povo Quer Saber | A inteligência Artificial vai acabar com os empregos? Descubra na última live de o Povo Quer Saber 2024

Esse é o tema central da quinta e última live do O Povo Quer Saber 2024, que acontece nesta sexta-feira (30/08), às 11h, nos canais digitais do O Povo Online e Rádio O Povo CBN.

A Inteligência Artificial (IA) está transformando o mundo do trabalho de forma acelerada e irreversível. De assistentes virtuais a sistemas que realizam análises complexas em segundos, essa tecnologia vem moldando o futuro de inúmeras profissões. Mas, com tantas mudanças, surge uma pergunta inevitável: A Inteligência Artificial vai acabar com os empregos? Quais serão os empregos mais atingidos pela tecnologia?

Se você está preocupado com o futuro do seu trabalho ou simplesmente curioso sobre como a IA está moldando o mercado de trabalho, essa live é imperdível. Participe e descubra como se preparar para o que vem pela frente.

O Povo Quer Saber 2024

Em sua 21º edição, um dos projetos mais aguardados do ano retorna em 2024 com a missão de levantar a discussão dos principais temas e questões da atualidade, principalmente aqueles de interesse social e qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Para ampliar os assuntos pautados e tirar as dúvidas do público, o O Povo Quer Saber convida especialistas nos assuntos pautados para uma entrevista leve e esclarecedora.

Live O Povo Quer Saber

Quando?

Dia 30 de agosto, às 11h.

Onde?

No Youtube e Facebook do O Povo Online e Facebook da Rádio O Povo CBN.