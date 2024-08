O Povo Quer Saber | Diversidade e inclusão: como transformar o discurso em ação

Diversidade e inclusão é hoje um assunto caro no mundo do trabalho. Não à toa, cerca de 90% das empresas demonstram algum nível de preocupação com a pauta. Pelo menos é o que revela dados da pesquisa “Diversidade Aprendiz”, realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). De acordo com o estudo, 86% das empresas afirmam que gostariam de ser reconhecidas por valorizar a diversidade. Mas como participar dessa diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e em espaços coletivos? Essa é a pergunta que norteia a quarta live O Povo Quer Saber 2024, que acontece nesta quinta-feira (29/08), às 11h, nos canais digitais do O Povo Online e Rádio O Povo CBN.

Mesmo com olhos mais atentos para esta questão, nem sempre a pauta encontra terreno fértil para se estabelecer. Tanto que, quando analisadas as ações colocadas em prática, a pesquisa mostra que o índice é bem menor: cerca de 40% dessas empresas ainda não implementam programas relativos à diversidade e inclusão em sua cultura organizacional. Esse dado revela um grande desafio: embora o discurso em torno da diversidade esteja cada vez mais presente, a transformação dessas palavras em ações efetivas ainda caminha a passos lentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O que é diversidade e inclusão?