O Povo Quer Saber | O aborto deve ser criminalizado ou deve ser decisão legítima da mulher?

A questão do aborto é um dos temas mais polarizantes e complexos no Brasil. Ao longo das últimas décadas, as discussões sobre sua descriminalização, criminalização e regulamentação têm oscilado entre avanços significativos e retrocessos preocupantes. O debate, que envolve aspectos legais, éticos e morais, reflete as tensões entre diferentes visões de mundo presentes na sociedade brasileira. Por isso, a 3º live do O Povo Quer Saber 2024 traz para o centro do debate: O aborto deve ser criminalizado ou deve ser decisão legítima da mulher?. A live, acontece nesta quarta-feira, às 11h, nos canais digitais do O Povo Online e Rádio O Povo CBN.

Desde 1940, o aborto é permitido no Brasil em casos de estupro e risco à vida da gestante. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou essa permissão para casos de anencefalia do feto. No entanto, a prática fora dessas situações continua sendo considerada crime, com penas que variam de um a 20 anos de reclusão, dependendo das circunstâncias.

Avanços e retrocessos