O Povo Quer Saber | Quanto custa manter um pet, e qual o que gasta menos: o cão ou o gato?

Na live O Povo Quer Saber você tira todas as suas dúvidas sobre o assunto. Crédito: Freepik

Ao longo dos séculos, a relação entre humanos e seus animais de estimação passou por uma transformação notável. Se antes cães e gatos desempenhavam papéis utilitários, como proteger, caçar ou controlar pragas, hoje eles ocupam um lugar de destaque em nossos lares, sendo tratados como verdadeiros membros da família. Essa mudança de comportamento reflete não só uma evolução social e cultural, mas também uma disposição cada vez maior das pessoas em investir no bem-estar dos seus bichinhos. Tanto, que elas estão dispostas a gastar uma boa quantia para dar conforto aos seus pets. De acordo com uma pesquisa feita pela fintech Koin, “pais de pet” tendem a gastar mais de R$200 por mês com eles. Mas quanto custa manter esses bichinhos, e qual o que gasta mais – o cão ou o gato? Esta é a pergunta que norteia a segunda live do O Povo Quer Saber 2024, que acontece nesta terça-feira (27/08), às 11h, nos canais digitais do O Povo Online e Rádio O Povo CBN. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De guardiões a membros da família

Os cães, que inicialmente foram domesticados para ajudar na caça e proteger as primeiras comunidades humanas, hoje são vistos como companheiros leais, oferecendo amor incondicional e companhia. Já os gatos, que tiveram seu início de domesticação há cerca de 9.000 anos, começaram a conquistar os corações dos humanos como caçadores de pragas e, ao longo do tempo, se tornaram símbolos de proteção e fertilidade, especialmente no Egito Antigo. Essa transição de animais de trabalho para membros da família tornou-se mais evidente ao longo do século XX, quando tanto cães quanto gatos começaram a ser tratados com mais carinho e respeito. Hoje, eles não só compartilham nossos lares, mas também nossas vidas emocionais, aparecendo em fotos de família, redes sociais e até ganhando presentes em datas especiais. O custo de manter um pet

Com essa mudança de status, também vieram novos hábitos de consumo. A indústria pet tem crescido exponencialmente nos últimos anos, refletindo o quanto as pessoas estão dispostas a gastar para garantir o conforto e a felicidade de seus animais. Serviços de grooming, alimentos premium, roupas, brinquedos, planos de saúde, e até mesmo serviços de spa e acupuntura são oferecidos para cães e gatos. Mas afinal, quanto custa manter um pet? E, na comparação entre cães e gatos, qual deles exige um investimento maior? Essa é a pergunta que será abordada na próxima live do "O Povo Quer Saber", que acontece no dia 29 de agosto, às 11h, nos canais digitais do O Povo Online e Rádio O Povo CBN. Para esta live foram convidados o médico veterinário, Eduardo Gomes Bezerra, proprietário da rede de lojas Animalzão, e a médica veterinária, Glayciane Bezerra de Morais, coordenadora do curso de Especialização em Clínica Médica de Cães e Gatos da Uece. A mediação será feita pela jornalista Camilla Lima.

Durante a live, os convidados irão discutir o tema explorando os diversos aspectos envolvidos no cuidado com esses animais. Será uma oportunidade imperdível para quem deseja entender melhor os custos associados à criação de pets e, quem sabe, descobrir algumas dicas para economizar sem comprometer o bem-estar dos bichinhos. Ficou curioso para saber qual dos dois pesa mais no bolso? Então, não perca a live e venha descobrir com a gente! Por que no O Povo Quer Saber, você não fica sem resposta. O Povo Quer Saber 2024

Em sua 21º edição, um dos projetos mais aguardados do ano retorna em 2024 com a missão de levantar a discussão dos principais temas e questões da atualidade, principalmente aqueles de interesse social e qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Para ampliar os assuntos pautados e tirar as dúvidas do público, o O Povo Quer Saber convida especialistas nos assuntos pautados para uma entrevista leve e esclarecedora.