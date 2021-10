Campanha de 20 anos do Mesa Brasil promovida pela Oolá leva experiência ao público

A mídia OOH (“mídias fora de casa” a exemplo de outdoors, mídias de metrô, etc) é a que mais cresce no meio publicitário em investimentos por parte de anunciantes, perdendo apenas para TV e Internet. Também chamada de OOH, em 2020, o share deste meio, em comparação com 2018, subiu de 8,4% para 10,5%, fruto da “vontade crescente de marcas em estar mais próximas do dia a dia de seus clientes” é o que explica Juliana Menezes, gerente de mercado da OOLÁ Mídia, empresa especializada em soluções de OOH e marketing de experiência.

Seguindo a tendência mundial de usabilidade do Metrô e o crescimento da malha metroviária de Fortaleza nos próximos anos, a exploração de novos espaços na cidade começa a ser percebida como uma oportunidade para empresas de diferentes segmentos. “Aproveitando essa forte tendência estamos comercializando os inventários do metrô e VLT de Fortaleza. Ainda temos muitos espaços livres, sem poluição visual, trazendo um grande impacto para as marcas que apostarem nesse novo formato de mídia out of home”, detalha Juliana.

Hoje, em Fortaleza são mais de 37 estações de metrô em funcionamento e mais de 16 em fase de implementação. Com mais de 268 viagens por dia e 6.700 viagens por mês, com uma média de 16.400.000 passageiros transportados por ano, o metrô se consolida como uma nova possibilidade de mídia para as empresas que querem se conectar com esse público.

“Atualmente comercializamos a linha Sul do Metrofor que tem como principais estações com maiores fluxos, de partida e saída das pessoas: José de Alencar, São Benedito, Parangaba, Benfica e Maracanaú e as principais linhas do VLT, como Papicu e Parangaba”, diz Juliana. Entre os clientes estão Cliente Nest, Ferrovia, Fecomércio e C.Rolim Modas.

A OOLÁ oferece 600 opções de formatos nas estações de Fortaleza e também executa projetos especiais nas áreas do metrô, como foi o caso do projeto piloto executado nas paredes do trem, o Mídia On the wall. “Entendendo que as marcas devem aproveitar o momento e o local certo, aproveitamos as paredes do metrô e o tempo de espera dos passageiros para projetarmos imagens nas paredes, intercalando notícias jornalísticas de interesse geral e publicidades”, conta.

Além disso, a OOLÁ pode criar espaços como stands, simular vestiários de times, divulgação de produtos com promotores, dentre outras ideias. A equipe multitarefa da OOLÁ é composta por produtores, planejadores, criativos e designers. “Pensou no metrô e no VLT de Fortaleza, chama a gente que pensamos com criatividade na melhor estratégia para seu negócio. A OOLÁ nasce com a convicção de compartilhar experiências com o mercado, criando ideias inovadoras que ajudem as empresas a alavancarem seus negócios de forma assertiva e rentável”, convida Juliana.





