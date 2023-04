Oi Fibra ganha prêmio de melhor provedor de internet do Ceará

A Oi Fibra foi premiada como Melhor Provedor de internet em banda larga do Ceará na 5ª edição do prêmio Melhor Plano 2023, concedido pela plataforma independente MelhorPlano.net.

Para elencar os destaques do ano, a comissão avaliadora considera critérios como velocidade e satisfação do cliente, fatores que fizeram com que a Oi também se destacasse no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul, localidades onde a marca também figurou em primeiro lugar no ranking.

Os testes de velocidade de internet considerados para a classificação foram feitos ao longo do ano passado, assim como as avaliações de satisfação dos usuários. Ao todo, foram considerados 24.852.706 testes, levando-se em conta as velocidades de download, upload e latência, e 1.175.587 avaliações de satisfação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para alcançar bons resultados, a Oi Fibra utiliza o que há de mais moderno em termos de banda larga de ultra velocidade: a tecnologia Fiber To The Home (FTTH), em que a fibra chega até o modem do cliente. Esse tipo de fibra ótica possibilita mais velocidade para jogos online, vídeos em alta resolução, envio de arquivos e estabilidade em mais de um dispositivo.

Para Rogerio Takayanagi, vice-presidente de Consumidor e Empresarial da Oi, o reconhecimento é “resultado da estratégia da empresa de estar focada em oferecer a melhor conexão à internet em fibra ótica, com serviços que atendam às necessidades específicas dos clientes”.

Rogerio ainda destaca que a companhia busca liderar o mercado através de produtos diferenciados, como serviços digitais em verticais de educação, serviços financeiros, de medicina e outros.

Mais informações sobre o prêmio no Ceará podem ser acessadas neste link e nos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão.

Outras premiações

Ainda no Melhor Plano 2023, a Oi recebeu prêmios da categoria “Melhor Satisfação” nos estados do Rio de Janeiro, Rondônia e Paraná, sendo que neste último, foi premiada também na categoria “Melhor Velocidade”, assim como no Espírito Santo.

SERVIÇO

Oi Fibra

“Bora com Oi Fibra? Pergunta pra quem tem e vem!”

Site: oifibra.com.br

Telefone: 0800 080 8000

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags