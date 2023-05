Mercado digital: saiba as competências necessárias para se destacar

Em um mundo cada vez mais digital, ter habilidades técnicas e comportamentais que potencializam a atuação no online se tornou indispensável. A transformação tecnológica acelerada pela pandemia fez com que mesmo cargos mais tradicionais, como funções administrativas, exigissem pelo menos o conhecimento básico em alguns softwares - e, por isso, o debate sobre inclusão digital se faz ainda mais necessário nos dias de hoje.

“Quando a gente fala de inclusão digital, não tem como não falar de inclusão social, porque algumas esferas da sociedade têm um acesso muito orgânico a tecnologia e outras não. A discussão sobre isso aumentou na pandemia porque houve uma necessidade social de chegar a essas pessoas”, ressalta a psicóloga e tech recruiter Daniele Oliveira.

Para auxiliar o Estado na tarefa de melhores índices de inclusão digital, muitas companhias do setor privado têm se mobilizado para oferecer iniciativas que possibilitem que públicos minorizados, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e que moram em periferias tenham acesso a habilidades digitais. “Também existem políticas públicas, mas ao meu ver as empresas estão tendo uma atitude maior, até pela questão da demanda de mão de obra”, explica Daniele.

Por precisarem de profissionais qualificados e que se adequem bem à cultura organizacional, muitos negócios têm contratado não apenas profissionais com alto nível de senioridade, mas também profissionais autodidatas ou que estão em processo de formação. Porém, é importante que quem busca uma vaga procure adquirir competências através de formação acadêmica, cursos tecnológicos, técnicos ou livres.

Outra possibilidade, segundo Daniele, é se engajar em coletivos e projetos sociais. “Coletivos de jovens - inclusive dentro da periferia - voltados para arte e esporte desenvolvem muitas soft skills importantes, como trabalho em equipe e comunicação. Outra forma de conseguir competências é através de cursos gratuitos, que podem ser acessados no celular”, destaca a tech recruiter, que também é mentora no projeto SouJúnior, iniciativa que visa incluir profissionais iniciantes no mercado tech.

As soft skills (ou habilidades comportamentais), aliás, ganharam destaque desde que os modelos híbrido e home office se tornaram mais comuns nas empresas. “Houve uma mudança na exigência do perfil”, completa Oliveira. “A entrega técnica, o que eu sei fazer, é importante, mas como eu faço, como eu entrego a habilidade técnica é ainda mais importante. É aí onde entra a comunicação, a negociação, a inteligência emocional.”

Competências técnicas para o mercado tech: por onde começar?

O mercado da tecnologia é subdesenvolvido em áreas e, por isso, antes de procurar qualificação para uma vaga de emprego, é preciso entender com o que se deseja trabalhar. De acordo com Yara Rodrigues, psicóloga e tech recruiter da Stefanini Brasil, as três principais áreas são desenvolvimento de softwares - onde é importante conhecer as principais linguagens da programação e ter skills de desenvolvimento; infraestrutura, onde as habilidades necessárias são relativas a hardware; e produto e projetos, onde metodologias ágeis, como Kanban, Scrum e Lean são fundamentais.

Apesar da importância da formação através de cursos ou graduações, Yara destaca que o mercado tem absorvido bem quem está no início da carreira. “Do mais básico ao mais avançado, tem oportunidades para todo mundo, desde que, no mínimo, haja habilidades básicas”, destaca.

A psicóloga reforça que, além do processo de treinamento das empresas, o Ceará conta também com iniciativas públicas de desenvolvimento de competências, como o Juventude Digital e o Ceará Digital, “que têm sido porta de entrada para o mercado de tecnologia”.

Como e onde apresentar as competências?

O LinkedIn é o site número um para se cadastrar e ficar de olho nas oportunidades. A rede social profissional é sempre muito citada pelos tech recruiters, que costumam divulgar vagas e fazer busca ativa na plataforma. Outros sites para cadastrar seu currículo são Geekhunter, Infojobs, Catho, APinfo, Revelo, Vagas.com e Gupy, entre outros. Sites das empresas, especialmente de grande porte, também costumam ter uma aba fixa de “Trabalhe conosco”.

Em todos eles, é importante montar um perfil completo, com resumo, contato e portfólio de projetos atualizado, dando sempre destaque às competências. Sites que constroem comunidades, como GitHub e Discord, também são um espaço de networking e divulgação de projetos e vagas no mercado de tecnologia.

Conheça a seguir o que você precisa aprimorar para conseguir uma oportunidade:

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Análise de dados

- Computação em nuvem

- Metodologias ágeis (Kanban, Scrum, Lean, XP e outros)

- Skills de desenvolvimento (front-end, back-end e full-stack) e conhecimento das principais linguagens de programação (Java, JavaScript, Python, C#, React, Angular e .net)

- Skills de hardware

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

- Comunicação

- Capacidade de negociação

- Gestão do tempo e de pessoas

- Inteligência emocional

- Organização

- Trabalho em equipe

Fonte: Daniele Oliveira e Yara Rodrigues, tech recruiters