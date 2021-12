Vagas de emprego no turismo e no varejo: o que as empresas procuram?

Com 2022 se aproximando, o cenário que se desenha para setores como turismo e varejo, dois fortes impulsionadores econômicos no Ceará, é de boas expectativas. O avanço da vacinação e a projeção de que os turistas brasileiros injetem mais dinheiro no País do que no exterior são alguns dos fatores que devem estimular o mercado local e, consequentemente, a abertura de novas vagas de emprego - tanto temporárias, na alta estação e em datas comemorativas, quanto efetivas. Mas qual o perfil de trabalhador desejado pelos empregadores?

Segundo Valéria Mota, gerente executiva de Seleção e Consultoria do Grupo Mrh Gestão, empresários estão mais cautelosos nas contratações, devido às incertezas causadas pelas novas variantes de Covid-19. Porém, trabalhadores que se destacam quando contratados para funções temporárias têm boas chances de efetivação após o mês de janeiro, quando se inicia a baixa estação. “Em janeiro, sempre há uma análise de todo o grupo de colaboradores, e eles acabam ficando com quem teve melhor desempenho”, afirma.

Já nas seleções para vagas efetivas, recrutadores costumam priorizar candidatos que têm alguma formação ou qualificação nas áreas pretendidas. Neste quesito, a depender da vaga, mesmo cursos de curta duração já podem colocar o candidato em vantagem no processo seletivo, mas competências comportamentais também são essenciais. “Muitas empresas oferecem treinamentos internos, então contratam pelas chamadas soft skills, como inteligência emocional, trabalhar bem em grupo, adaptabilidade, resiliência, inovação e boa autogestão. Elas buscam pessoas com liderança, que possam motivar o time”, destaca Valéria.

Retomada do turismo inclui recontratações

Ainda que com cautela, muitos dos segmentos econômicos têm precisado contratar funcionários para preencher as lacunas ocasionadas pelas demissões feitas nos meses mais difíceis da pandemia. É o caso do turismo, setor que vem aquecendo no Ceará desde outubro, com recontratações pensadas para suprir a demanda dos meses de férias.

Régis Nogueira de Medeiros, vice-presidente do Visite Ceará e presidente da sucursal cearense da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), explica que muitos hotéis têm buscado profissionais capacitados com esse objetivo, especialmente nas áreas de Governança e Alimentos e Bebidas. “A gente quer melhorar nosso destino turístico e consolidá-lo, e a mão de obra é fundamental nesse sentido”, ressalta.

Apesar de não ser um setor que oferta muitas vagas temporárias, por manter o quadro de funcionários e o funcionamento em baixa estação, Régis pontua que meses como dezembro, janeiro e julho, bem como o período do Carnaval, são meses para o candidato ficar atento a vagas. “Nesse ínterim, quem puder se qualificar deve investir nisso para se colocar à disposição do mercado, especialmente no que diz respeito às áreas de governança, alimentação e idiomas”, conclui.

Estar apto a vender e se comunicar online será ponto decisivo

No varejo, a época de aquecimento das vagas de emprego não remete ao período de férias, mas a datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Segundo Marília Marinho, doutoranda em Administração e especialista em Inovação e Varejo, os períodos que antecedem essas comemorações são excelentes para conseguir um emprego, especialmente no fim do ano.

“Momentos de grande confraternização são muito oportunos, e a pandemia potencializou isso, porque as pessoas estão em um movimento muito forte de ficar perto da família e de participar desses momentos”, explica. Essa também é a época em que os pequenos negócios podem gerar vagas, ainda que em menor quantidade, ressalta a administradora.

Para se preparar, além de manter o currículo atualizado e cadastrado em plataformas de emprego, é importante buscar capacitação nas novas formas de vendas, especialmente no ambiente online. “A boa comunicação interpessoal tem sido muito valorizada nas empresas, pois ela cria um ambiente mais leve e agradável. Isso também inclui a comunicação com o consumidor, tanto no ambiente físico quanto no digital”.

