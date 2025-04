North Shopping Fortaleza reúne gastronomia, lazer e diversão para toda a família

Quem busca um local que une boa gastronomia, entretenimento e momentos de lazer encontra no North Shopping Fortaleza o cenário ideal. Com uma estrutura que vai além das tradicionais compras, o espaço tem se consolidado como um verdadeiro ponto de encontro para quem valoriza conforto, qualidade e diversão.

Na Alameda Gourmet do North Shopping Fortaleza, a sofisticação e o sabor estão no mesmo lugar Crédito: Divulgação

Para quem prefere um clima mais descontraído, o Quintal do Nortão é a pedida certa. O espaço ao ar livre combina música ao vivo nos fins de semana, uma carta de drinks selecionada e aquele toque regional que conquista moradores e turistas.



O ambiente também conta com um parque infantil, tornando-se uma opção atrativa para famílias que desejam curtir um fim de tarde diferente ou um jantar animado em grupo. Enquanto os adultos relaxam, a criançada se diverte no Parque da Zoe — um espaço kids com brinquedos lúdicos e atividades que estimulam a criatividade, ideal para gastar energia com segurança e diversão.