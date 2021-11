North Shopping Fortaleza sorteia apartamento e SUV zero km

Para seguir com a comemoração do seu aniversário de 30 anos, o North Shopping Fortaleza realiza a campanha promocional "Presente em sua história".

A ação, em parceria com a construtora Moura Dubeux e a concessionária Newsedan, a cada R$ 250 em compras realizadas no shopping, os clientes concorrem a um apartamento Moura Dubeux e um Jeep Renegade zero km.

Os clientes devem realizar a troca pelos cupons que dão direito à participação no sorteio no stand exclusivo da promoção no shopping. O período para concorrer vai até 31 de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O regulamento completo está disponível no site northshoppingfortaleza.com.br



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags