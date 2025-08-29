Do fogo ao design inteligente: como a iluminação molda nossos lares e nossa forma de viver

A Normatel tem se destacado no mercado de iluminalção por unir consultoria técnica e diversidade de opções em pronta entrega / Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

Desde as primeiras civilizações, o fogo iluminava não apenas os espaços, mas também os encontros. Ao redor da chama, famílias se reuniam, histórias eram contadas e a sensação de proteção nascia da luz que afastava a escuridão. A relação entre casas e iluminação começou muito antes da lâmpada elétrica: lamparinas a óleo, tochas e velas foram, durante séculos, responsáveis por guiar a vida dentro das residências.

Com a Revolução Industrial, o gás e, em seguida, a eletricidade transformaram esse cenário. No século XIX, a possibilidade de iluminar as ruas e os lares mudou hábitos, prolongou a vida social noturna e trouxe status. Ter lâmpadas em casa era símbolo de modernidade.



A partir da metade do século XX, a iluminação deixou de ser apenas funcional para assumir também um papel estético. Luminárias passaram a dialogar com o design de interiores, integrando-se a estilos arquitetônicos e revelando novas formas de enxergar a casa: não mais apenas um abrigo, mas um espaço de expressão.

Para a arquiteta e especialista em iluminação Belle Diocleciano, a luz está intimamente ligada à forma como ela enxerga os espaços. “Moramos em uma cidade solar e é justamente esse Sol que dita o ritmo da nossa vida. Já a luz artificial é a forma que encontramos de prolongar o dia, de criar atmosferas, de transformar um ambiente comum em algo especial. Para mim, a luz é mais do que técnica: é a possibilidade de guiar experiências”, afirma.

Nesse mundo, até a cor da luz importa. Para ter essa dimensão, faça um teste: olhe pela janela, repare nos prédios ao redor. Qual sensação brota em você ao olhar para dentro de uma casa iluminada por luzes amareladas? Faz diferença para aquela casa que está com luzes totalmente brancas?

Hoje, a luz é mais do que nunca protagonista. Além de garantir visibilidade, influencia o humor, a produtividade, o descanso e a saúde. Pesquisas comprovam que ambientes bem iluminados, que respeitam a intensidade e a temperatura adequadas para cada atividade, favorecem concentração, relaxamento e até mesmo o apetite.



“A iluminação é algo que transforma ambientes, sensações e envolve vários aspectos do nosso dia a dia. Desde o ciclo circadiano, que pode ser afetado pelo poder da luz, a ambientes”, explica Antonio Laildon Ferreira de Souza, consultor em iluminação da Normatel.

A luz como experiência

A arquiteta Belle Diocleciano reforça a ideia de que a boa iluminação vai além da técnica. “A luz ultrapassa a função estética e funcional: ela é um elemento sensorial e psicológico dentro de uma casa. A iluminação adequada consegue influenciar o nosso humor, nossa disposição e até a forma como nos relacionamos com os espaços”, explica.



É que ambientes mal iluminados podem transmitir falta de tranquilidade, enquanto luzes bem planejadas conseguem estimular ou relaxar, dependendo da temperatura de cor. É o caso da luz fria, indicada para estudo e trabalho, ou da luz quente, que convida ao descanso.

Essa conexão está diretamente ligada ao ciclo circadiano, nosso relógio biológico natural. Ajustar a iluminação artificial para acompanhar o ritmo do dia é uma forma de viver melhor e de transformar a própria casa em uma aliada para saúde e bem-estar.



Visão prática do especialista

Antonio Laildon Ferreira de Souza é consultor em iluminação da Normatel. Crédito: João Filho Tavares/ O POVO Enquanto arquitetos costumam trabalhar o conceito estético e atmosférico, consultores técnicos trazem a experiência aplicada ao dia a dia. É o caso de Antonio Laildon, da Normatel, que lida diretamente com dúvidas recorrentes dos clientes. Combinar os dois especialistas é um caminho viável para um projeto de iluminação bem-resolvido.

“O cliente que busca a parte luminotécnica tem várias dúvidas. Qual a cor da luz ideal para o ambiente? Usa-se a luz amarela, que é quente e deixa o ambiente mais intimista? Usa-se uma luz branca, que é mais estimulante? Então a nossa preocupação é entender essa necessidade, desde um ambiente comercial a um ambiente residencial”, afirma.

