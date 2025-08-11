Network Secure celebra 23 anos de inovação e excelência em cibersegurança

Comemoração reúne colaboradores em sessão especial de cinema / Crédito: Divulgação

Fundada em 2 de agosto de 2002, a Network Secure comemorou 23 anos de trajetória sólida em cibersegurança com um evento que traduz sua cultura organizacional: um time que atua em sintonia, como verdadeiros heróis digitais. Para celebrar a data, colaboradores de Fortaleza foram convidados para uma sessão do filme Quarteto Fantástico, realizada no último sábado, 2. A escolha do título não foi por acaso: refletiu a ideia de um "Time Fantástico", composto por profissionais com habilidades únicas que, unidas, formam uma frente imbatível na proteção de dados.



Sessão do filme Quarteto Fantástico, realizada no último sábado, 2. Crédito: Divulgação Mais de 1 bilhão de anomalias reportadas Ao longo de mais de duas décadas de atuação, a Network Secure consolidou-se como uma referência nacional em segurança da informação, atendendo empresas de diversos setores, do financeiro à indústria, do varejo à saúde.



Atualmente, a empresa contabiliza: Mais de 1.600 clientes ativos

Mais de 1 bilhão de anomalias reportadas

Atuação estratégica em todo o território nacional Com foco em tecnologia de ponta, monitoramento contínuo e consultorias especializadas, a Network Secure oferece soluções que antecipam ameaças e protegem ativos digitais em um cenário de ameaças cada vez mais sofisticadas. A excelência desse trabalho foi reconhecida com o selo Great Place to Work (GPTW) 2025/2026, um marco que reafirma a valorização do capital humano como pilar central da empresa. Expansão pela América Latina e presença global

Com um olhar voltado para o futuro, a Network Secure acelera sua expansão internacional, levando sua expertise em cibersegurança para novos mercados da América Latina. A participação em eventos de renome global, como a Conferência Gartner e a RSA Conference, reforça seu protagonismo no setor e sua conexão com os principais ecossistemas de inovação e tecnologia. Essas iniciativas fazem parte de uma estratégia que posiciona a empresa como líder na transformação digital segura, ampliando sua atuação e construindo pontes com parceiros e clientes ao redor do mundo. Missão: proteger o presente e antecipar o futuro



A missão da Network Secure permanece clara: proteger o presente, antecipar o futuro e impulsionar seus clientes rumo a um novo patamar de maturidade digital. Ao completar 23 anos, a empresa celebra não apenas sua história, mas sua capacidade de inovar, inspirar e liderar." Seguimos acreditando no nosso propósito. Somos movidos por desafios e guiados pela confiança dos nossos clientes", destaca a liderança da empresa.

