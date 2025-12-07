Natal, Música e Fé 2025 emociona grande público no shopping RioMar Fortaleza

Celebração ecumênica do O POVO levou clima de Natal ao Shopping RioMar Fortaleza / Crédito: João Filho Tavares

Natal significa nascimento de Jesus, família e felicidade. É o que acredita Amanda Bezerra da Rocha, de 11 anos. Há cinco anos a criança participa do coral infantil Natal de Luz, que tradicionalmente embala as noites do Centro de Fortaleza e que pelo segundo ano consecutivo chega ao RioMar Fortaleza a convite do Natal, Música e Fé. O evento, realizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO, pela quarta vez reuniu uma multidão na praça de alimentação do shopping. Subir ao palco em momentos como esse, especialmente na infância, deixa lembranças afetivas que acompanham a vida toda.

“É muito maravilhoso, gratificante por conta que a gente sente a alegria das pessoas, a alegria de todo mundo, principalmente quando a gente faz eventos fora do nosso comum, como aqui ou no asilo dos idosos, é muito legal ver a energia deles”, relata a pequena e já eloquente Amanda. Desde os seis anos a coralista Amanda Bezerra da Rocha apresenta-se em eventos de Natal Crédito: Lucas Casemiro Esse é um momento diferente, por exemplo, porque envolve as crianças. O coral Natal de Luz se unindo às vozes do coral maior e aos sonhos, às expectativas das pessoas que estão aqui. O Natal sempre será um momento de renovação”, afirma o cerimonialista Flávio Liffeman. Jacqueline Barbosa estava passeando pelo shopping, quando se deparou com o coral e decidiu ficar. Ficar, cantar e dançar. “Envolve, encanta a gente. Achei muito inspirador e me conectou com a harmonia, com a entrega do evento. Maravilhoso”, descreve. É como se ela tivesse mergulhado na mais clássica atmosfera natalina. “Maravilhosa, a sensação de Natal. A gente vê a presença de Deus, do menino Jesus aqui. Estou encantada com essa música, estou emocionada”, relata.

“Aqui é um shopping, é uma praça de alimentação, a gente quer tentar fazer com que todas as músicas que nós vamos tocar atinjam, de alguma forma, as pessoas que estão aqui. Então tem música regional, tem música tradicional de Natal, tem música meio pop, mas todas que falam de paz, de Natal”, explica o Maestro Poty Fontenelle. O repertório do coral adulto, composto de 40 vozes, trouxe 19 músicas que incluíram de Beatles a Roupa Nova. Já as crianças cantaram três peças do Pastoril. A celebração musical trouxe ainda momentos de dueto de Ricardo Márcio e Adriane e contou com a participação do cantor solista Paulo José Benevides. “Essa lotação do local, no shopping, é uma verdadeira bênção para nós que pensamos nesse evento. Não podemos recuar. O mundo pede paz e aqui durante uma hora e meia nós cantamos a paz, o amor e o verdadeiro natal, que é a união de todas as pessoas aqui de mãos dadas cantando”, celebra a jornalista Lêda Maria.

Ecumenismo O evento iniciou com um momento ecumênico, no qual líderes de diferentes tradições religiosas (espiritismo, protestantismo e catolicismo) entoaram palavras de fé e reflexão, preparando o público para uma noite de espiritualidade e celebração.

O frei Ricardo Régis, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, reforçou a simbologia do Advento como tempo de preparação e interioridade. Em suas palavras, “o advento é uma forma de convidar o Senhor para entrar no nosso coração”, especialmente em um mundo marcado por ansiedade e isolamento. Ele lembrou que o ser humano sofre quando se fixa apenas no que é temporário e fez um convite à introspecção.



Já o ⁠espírita Hugo Mendonça, do Centro Espírita Paz e Bem, destacou que há diferentes caminhos para alcançar a paz anunciada por Cristo, afirmando que o Evangelho oferece consolo por revelar a natureza passageira da vida e a existência de “uma outra vida além dessa, que é uma vida muito mais importante e eterna”, guiada por um Criador “soberanamente justo, soberanamente bom”.

O momento finalizou com palavras de bênção entoadas pelo pastor Munguba Júnior, da Igreja Batista Seven Church. Ele convidou os fiéis a interagirem uns com os outros celebrando o amor e cuidado ao próximo. De acordo com a organizadora do evento, jornalista e colunista do O POVO Lêda Maria, o momento pede mais tolerância às diferenças por um objetivo comum. “O mundo não pode viver separado. Não existe um deus do A, um deus do B, um deus do C. Deus é um só e principalmente o Deus celebrado pelo amor. Então todas as religiões têm que se unir, têm que cantar, têm que louvar e têm que defender a paz, e não se pode defender a paz separados”, afirma.