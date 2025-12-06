É hoje! Natal, Música e Fé 2025: veja a programação completa de música e celebração ecumênica

É hoje! Natal, Música e Fé 2025: veja a programação completa de música e celebração ecumênicaEncontro une fé, corais e orquestra em um espetáculo gratuito no RioMar Fortaleza
Mensagens de amor, paz e alegria. Chegou o dia de mais uma edição do Natal, Música e Fé, evento de música e celebração ecumênica realizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO. O encontro está marcado para as 19h deste sábado, 6, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.
A noite une ato ecumênico com três religiosos e uma programação musical completa: cantor, corais, maestro e orquestra. Tudo gratuito e aberto ao público. A condução fica a cargo do cerimonialista Flávio Liffeman.
Os religiosos iniciam o evento. Conduzirão as mensagens de fé o padre Ricardo Régis (OFMCap), o pastor Munguba Junior (Igreja Batista Seven Church) e o espírita Hugo Mendonça (Centro Espírita Paz e Bem).
No segundo momento da noite, logo em sequência, ocorre o festival de música, com a participação especial de Paulo José Benevides. O cantor acompanha 50 músicos que integram um coral, além de um coral infantil e uma orquestra sinfônica profissional, tudo regido pelo Maestro Poty.
Tudo culminará em um grande momento final em que todos se unem para interpretar o clássico natalino “Noite Feliz”.
“A cada ano aumenta a presença de pessoas que chegam ao Riomar na praça de alimentação para assistir ao grande concerto. No meio dessa multidão, borbulha o olhar, a voz das famílias. São famílias inteiras: pais, filhos, netos, sobrinhos, que se juntam naquele instante”, descreve Lêda Maria. “É um momento de energização, é um momento de grande alegria, porque sem a família unida também ninguém pode pensar no Natal”, encerra.
A cerimônia promete tocar o público, explica o cerimonialista Flávio Liffeman. “Conduzir um ato ecumênico natalino é costurar fé, música e sentimento em um único fio de humanidade”, reflete.
O apresentador abrirá o evento para os religiosos. Todos unem celebração com comunicação e utilizam das redes sociais e de visitas em campanhas para compartilhar o que os credos têm em comum: a celebração do divino, do bem e da caridade.
Confira a programação completa do Natal, Música e Fé 2025
Primeira parte
Culto Ecumênico
Segunda parte
Festival de Música
Orquestra, corais com 50 vozes, quarteto de grandes cantores e coral infantil
Momento final
Interpretação do "Noite Feliz", acompanhado por toda a plateia
Religiosos: mensagens de amor e paz, em diversos credos
Do gospel ao pop
Paulo José Benevides, cantor solo, está no meio musical desde os cinco anos, obtendo o título de profissional desde os 13. Ele se apresentará junto aos cantores em grupo e instrumentistas.
O repertório inclui 19 músicas, com o início voltado para músicas cristãs em português e inglês. Logo em seguida, entram alguns clássicos pop. Destaques são: "Jesus Cristo", de Roberto Carlos; "My Sweet Lord", do ex-Beatle George Harrison; e "Anunciação", de Alceu Valença.
Em memória às edições anteriores, o Maestro Poty comemora, esperançoso para esta noite: “Nós conseguimos lotar aquela praça de alimentação, não tenho nem ideia quantas pessoas são, mas é um dos maiores espetáculos que eu faço no Natal. Alcança muita gente diversa para espalhar amor e paz”, afirma.
Destaques do repertório do Natal, Luz e Fé 2025
The final countdown
Jesus Cristo
Ave Maria
You raise me up
Vem que está chegando o Natal
My sweet Lord
Aleluia
Anunciação
March with me
Agnus Dei
Oh Holly Night
Feliz Navidad
Intermezzo
Salve o Deus Menino
Bem vindo Filho de Deus
Boa noite meus senhores
Linda estrela
Happy day
Noite feliz
Natal, Música e Fé 2025
Quando: sábado, 6, às 19 horas
Onde: Shopping RioMar Fortaleza - Praça de Alimentação (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Acesso gratuito
Mais informações: @tudoazulopovo