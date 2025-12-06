É hoje! Natal, Música e Fé 2025: veja a programação completa de música e celebração ecumênica

Repertório musical contempla 19 músicas, do gospel ao pop / Crédito: João Filho Tavares

Mensagens de amor, paz e alegria. Chegou o dia de mais uma edição do Natal, Música e Fé, evento de música e celebração ecumênica realizado pela jornalista Lêda Maria com O POVO. O encontro está marcado para as 19h deste sábado, 6, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. A noite une ato ecumênico com três religiosos e uma programação musical completa: cantor, corais, maestro e orquestra. Tudo gratuito e aberto ao público. A condução fica a cargo do cerimonialista Flávio Liffeman.

Os religiosos iniciam o evento. Conduzirão as mensagens de fé o padre Ricardo Régis (OFMCap), o pastor Munguba Junior (Igreja Batista Seven Church) e o espírita Hugo Mendonça (Centro Espírita Paz e Bem). No segundo momento da noite, logo em sequência, ocorre o festival de música, com a participação especial de Paulo José Benevides. O cantor acompanha 50 músicos que integram um coral, além de um coral infantil e uma orquestra sinfônica profissional, tudo regido pelo Maestro Poty.

Tudo culminará em um grande momento final em que todos se unem para interpretar o clássico natalino “Noite Feliz”. “A cada ano aumenta a presença de pessoas que chegam ao Riomar na praça de alimentação para assistir ao grande concerto. No meio dessa multidão, borbulha o olhar, a voz das famílias. São famílias inteiras: pais, filhos, netos, sobrinhos, que se juntam naquele instante”, descreve Lêda Maria. “É um momento de energização, é um momento de grande alegria, porque sem a família unida também ninguém pode pensar no Natal”, encerra. A cerimônia promete tocar o público, explica o cerimonialista Flávio Liffeman. “Conduzir um ato ecumênico natalino é costurar fé, música e sentimento em um único fio de humanidade”, reflete.

O apresentador abrirá o evento para os religiosos. Todos unem celebração com comunicação e utilizam das redes sociais e de visitas em campanhas para compartilhar o que os credos têm em comum: a celebração do divino, do bem e da caridade. Confira a programação completa do Natal, Música e Fé 2025 Primeira parte

Culto Ecumênico Segunda parte

Festival de Música

Orquestra, corais com 50 vozes, quarteto de grandes cantores e coral infantil

Momento final

Interpretação do "Noite Feliz", acompanhado por toda a plateia Religiosos: mensagens de amor e paz, em diversos credos