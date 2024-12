É hoje! ‘Natal, Música e Fé’ reúne coral de 40 vozes no RioMar Fortaleza

A noite deste sábado, 7, promete ser feliz! É que às 19h ocorre mais uma edição do tradicional evento “Natal, Música e Fé” na praça de alimentação do shopping RioMar Fortaleza. Opção de lazer para toda a família, o evento é ideal para quem aprecia música boa e deseja professar a fé cristã, independentemente da doutrina religiosa.

Contando com uma hora e meia de apresentação musical que reúne grupos de canto coral e orquestra sinfônica, a programação segue apostando no ato ecumênico como uma alternativa para celebrar o período longe do sentido comercial atribuído à data. Por esta razão, o evento é totalmente gratuito.