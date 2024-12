Ecumenismo, incentivo ao canto coral e regionalismo marcarão espetáculo ‘Natal, Música e Fé 2024’

Apresentação na segunda edição do evento, em 2023 / Crédito: João Filho Tavares

Pelo terceiro ano consecutivo, a praça de alimentação do shopping RioMar Fortaleza receberá o já tradicional espetáculo “Natal, Música e Fé”. A edição de 2024, marcada para iniciar às 19h do próximo sábado, 7 de dezembro, segue promovendo gratuitamente a cultura da paz a partir do ecumenismo. Mensagens de líderes religiosos abrem a programação. O pastor Osvaldo Junior, o padre Vanderlucio e a espírita Caroline Sampaio subirão ao palco para levar palavras de amor ao coração dos presentes.

Em seguida, uma orquestra sinfônica toma lugar para encantar o público com um repertório que mescla música tradicional do período natalino com clássicos da música erudita, além de canções da música popular brasileira e do pastoril cearense.

“Como eu trabalho com o Natal já há 45 anos, eu tenho essa preocupação de que as pessoas tenham alguma identidade com o que elas ouvem. Então eu sou um pouco mais rigoroso nesse aspecto, porque eu acho importante que eu atenda as expectativas do que é Natal em diferentes cabeças”, afirma o Maestro Poty Fontenelle, que comanda a orquestra. A apresentação vai durar cerca de uma hora e vinte minutos, e para comportar as aproximadamente 50 pessoas que compõem a sinfônica, entre músicos, cantores, solistas e outros profissionais, a estrutura do palco foi ampliada. Destaques Entre os destaques da apresentação, um momento de pausa no coral. No centro do evento, o público vai apreciar as vozes de três solistas. Adriane Moreno, Ricardo Máximo e Matheus Marques cantarão músicas “que o povo adora, com a vantagem de fazer diferente, ressalta o Maestro Poty. Repetindo o sucesso da edição passada, a apresentação será encerrada com a clássica “Noite Feliz”.

Matheus Marques é um dos solistas na 3ª edição do Natal, Música e Fé Crédito: Divulgação Adrianne Moreno é uma das solistas na 3° edição do Natal, Música e Fé Crédito: Acervo Pessoal/divulgação Ricardo Máximo é um dos solistas na 3° edição do Natal, Música e Fé Crédito: Acervo Pessoal/divulgação O espetáculo é uma realização do Grupo de Comunicação O POVO com o shopping RioMar Fortaleza. Idealizado pela jornalista e colunista do O POVO Lêda Maria, outra atração do espetáculo em 2024 é a apresentação de um poema escrito por Lêda e musicado por Poty. “Momento de grande emoção, atraindo vozes, lágrimas, abraços e amorosidade, transformando o cenário da mais bonita manifestação de fraternidade”, escreve a jornalista em sua coluna no O POVO.

Um resgate ao amadorismo O espetáculo ganha força com a participação de corais fortalezenses, entre eles os grupos Vozes de Outono, Médicos Pediatras e Universidade Estadual do Ceará (Uece). Apesar de possuir um caráter profissional e apresentar muita qualidade, os grupos incentivam o canto coral amador. A prática sofreu um esvaziamento nas últimas décadas, analisa o Maestro Poty Fontenelle. "Um coral canta todo tipo de música, e um evento como esse ajuda muito a influenciar as pessoas, no sentido de que coral é uma atividade leve, de que coral não é só canto lírico", reflete o músico. "Essa coisa amadorística, no sentido estrito da palavra, diminuiu muito”, lamenta. De acordo com ele, essa prática era muito presente em Fortaleza, mas a partir de 2005 veio desaparecendo. O maestro menciona diversas empresas que estimulavam e mantinham corais em seus quadros de pessoal e que hoje desapareceram – um esvaziamento que atingiu mesmo grupos de jovens em igrejas.