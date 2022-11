Maestro Poty leva orquestra para show gratuito no RioMar Fortaleza

Com repertório natalino, coral celebra o amor e a paz dia 3/12 no RioMar Fortaleza. Evento Natal, música e fé conta, ainda, com falas de três líderes religiosos

Em busca de despertar em todos o sentimento natalino, o Grupo de Comunicação O POVO e o Shopping RioMar Fortaleza realizam um ato ecumênico e musical no dia 3 de dezembro. De 19h às 22h, o evento Natal, Música e Fé contará com a participação de três líderes religiosos, o pároco da Paróquia da Paz, Padre Oliveira, o Pastor Mário Levy, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e Antônio José Farias Trajano, do Grupo Espírita Paz e Bem, além da apresentação de tenores e um coral ao comando do Maestro Poty Fontenelle. O ato é idealizado pela jornalista Lêda Maria, será aberto ao público e ocorrerá na praça de alimentação do shopping.

Para a apresentação musical, Maestro Poty revela que a expectativa é que seja emocionante. Acompanhado de uma orquestra, o repertório do coral será exclusivamente sacro natalino. Além dos grandes clássicos da época, como Noite Feliz, vão estar presentes músicas tradicionais de Natal do Nordeste, compostas por artistas cearenses. As crianças presentes também serão contempladas com músicas infantis e contagiantes.

Poty explica que a ideia é fazer desse grande espetáculo um momento de paz e tranquilidade. “O principal para nós neste momento é que a gente está voltando às atividades presenciais. Vamos poder sentir de novo esse contato, e a ideia é todo mundo cantar junto. Vai ser um espetáculo muito legal, bonito e envolvente”, destaca.

Ansioso pela experiência, o maestro revela que nunca fez um espetáculo dessa dimensão dentro de um shopping, e convida a todos para participar desse momento cheio de paz e amor.

Maestro Poty

Há 45 anos trabalhando em corais, Poty começou cantando ainda durante a escola. Formou-se em música e rege orquestras há cerca de 30 anos, além de ser professor na Universidade Federal do Ceará (UFC) e na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Tem como especialidade repertórios natalinos e coordena a direção artística do Ceará Natal de Luz da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza) há 26 anos.

Serviço

Natal, música e fé

Dia 3/12

De 19h às 22h

Onde: Praça de Alimentação do shopping RioMar Fortaleza

Gratuito e aberto ao público

