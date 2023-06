De hobby a negócio: conheça a loja de vasos e plantas ornamentais Carlota

Na Carlota, todos os produtos são feitos pelas mãos habilidosas das artistas Bruna e Fabiane, que pintam - e muitas vezes fabricam do zero - as peças que vendem

O negócio de Bruna Richely Eufrazio da Silva e Fabiane Soares Moreira dos Santos começou como muitos em 2020: durante a pandemia e online. Assim como tantas outras pessoas ao redor do globo, elas passaram a ter o hábito de cultivar mais plantas dentro de casa. Mas diferente de quem ficou só no hobby, elas perceberam ali a abertura para uma ideia de negócio: o crescente mercado de plantas ornamentais no País. Em ampla expansão, o setor cresceu 15% em 2021, atingindo R$ 10,9 bilhões, segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura.

No entanto, o olhar das futuras empreendedoras não focou necessariamente nas plantas, mas sim nos vasos de concreto, que logo viraram febre para melhor acomodar as plantinhas dentro de casa. Antes de colocar o bloco na rua – ou melhor, o negócio nas redes –, foram meses em fase de teste para descobrir a melhor forma de confeccionar o produto que seria o carro-chefe do pequeno negócio.

A ideia inicial era focar nos objetos de decoração, como vasos e porta-incensos, mas por uma demanda espontânea da clientela, elas tiveram que abarcar o universo verde e as plantas passaram a compor a cartela de opções da marca, batizada de Carlota. “Nós queríamos um nome feminino e forte, que gerasse impacto e curiosidade”, detalha Bruna.

Por demanda da clientela, as sócias incluíram plantas no catálogo da marca Crédito: Divulgação

Como tinha cursado administração, a empreendedora já tinha repertório sobre gestão. Ela brinca que, para quem começou na pandemia, despretensiosamente, “até que foi organizado”. Mas nem todo o conhecimento da administradora foi suficiente para evitar alguns percalços, como não saber a importância de separar as contas de casa das contas da empresa – tarefa difícil para quase todo pequeno negócio no início.

Hoje, basta um passeio pelo perfil da marca, que é 100% digital, para se encantar com a criatividade dos produtos. “A internet é muito importante. É a rua mais movimentada que existe. Quem não tem uma rede social hoje, quem não tem um produto em algum site, em alguma plataforma, está perdendo tempo e dinheiro, porque as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas em ter essas coisas da forma mais simples possível na sua casa e, se possível, no mesmo dia”, ressalta Bruna.

E se você é daqueles que vive matando as plantinhas – por pura inexperiência com a ciência que é mantê-las vivas -, saiba que você não está sozinho. Por isso, as sócias também fazem questão de dividir dicas de como fazer esse relacionamento dar certo, tanto por meio das redes sociais da marca como em workshops. Através da produção desse tipo de conteúdo, fortalecem o relacionamento com os clientes e prospectam novos.

Na Carlota, todos os produtos são feitos pelas mãos habilidosas das artistas Bruna e Fabiane, que pintam - e muitas vezes fabricam do zero - as peças que vendem. “O grande desafio é atender a demanda, mas também respeitando nosso corpo, respeitando nossos limites”, detalha Bruna. Atualmente, a marca já acumula uma cartela variada de produtos. Além dos vasos e plantas, há porta-incensos, bandejas decorativas e velas aromáticas.



Serviço

Carlota Cria

Instagram: @carlotacria

WhatsApp: (85) 98678 6943

Projeto Mulheres Empreendedoras

Confira também o e-book gratuito do O POVO com dicas de empreendedorismo! Clique aqui para baixar o PDF.