Empreender em casa: conheça a cozinheira que fez da calçada um balcão de quitutes

Como muitas mulheres empreendedoras, Rejane Alves começou a empreender por necessidade, após perder o emprego. Em uma manhã de sábado de 2012, pediu dinheiro emprestado à mãe para começar a vender na calçada de casa tapiocas, bolos e café – e vendeu tudo. Desde então, é assim que Rejane, aos 61 anos, conquista seu sustento.

A empreendedora segue os passos da mãe, com quem, ainda criança, aprendeu a vender tapioca e café na rua. Apaixonada por cozinhar “comida do povão”, como descreve, venceu o medo e as dificuldades de tocar um negócio sozinha. “O primeiro dia foi terrível. Botei aqui na calçada morrendo de vergonha. Uma vizinha foi minha primeira cliente. O desafio maior é sobreviver disso aqui, que atualmente é o que eu faço, né?”, reflete Rejane.

Outros dois grandes desafios foram marcantes nessa jornada. Em 2017, a empreendedora teve chikungunya e passou três meses com os negócios parados. Em 2020, fraturou o braço e teve que passar por cirurgia, o que resultou em seis meses parada. Hoje, segue acreditando na força do trabalho, comercializando tapiocas, pão de queijo, cuscuz, salgados, pães caseiros, bolos, empadas, café e refrigerante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“No início, teve um tempo que [o negócio] ficou meio ruim das pernas e eu tive que pedir a alguém para me emprestar dinheiro. Mas se você tem coragem, se você verdadeiramente sabe o que quer, se é uma coisa que a pessoa sabe fazer, gosta e tem conhecimento, então vai em frente que dá certo”, aconselha.

Capacitação e acesso a crédito para crescer

Formada em gastronomia e prestes a começar um curso de Ciência dos Alimentos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Baturité, Rejane acredita que o conhecimento é parte fundamental do sucesso. Ela investe em cursos gastronômicos desde 1988, e pretende se especializar na produção de pães e bolos caseiros. Para o futuro, pretende montar uma lojinha e lecionar.

Em 2021, com o intuito de investir no negócio, Rejane decidiu buscar acesso a crédito. Se inscreveu no programa Nossas Guerreiras, iniciativa da Prefeitura de Fortaleza que oferece crédito orientado de até R$ 3 mil para mulheres de baixa renda que já empreendem ou desejem empreender, e já colhe os frutos.

“O projeto Nossas Guerreiras foi um divisor de águas na minha vida”, revela. Com o auxílio, Rejane realizou o sonho de comprar um forno, um multiprocessador e insumos. “Sem o crédito eu não teria comprado meu forno, que era meu sonho, já que faço pães e bolos caseiros”, explica.

Serviço

Sabores Rejane

Endereço: Rua D, casa 271, Conjunto Jardim Primavera, Parque Dois Irmãos - Fortaleza

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 10h30min e das 16h às 19 horas

Instagram: @saboresrejane