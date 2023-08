Casa Boris, um lançamento Moura Dubeux que une sofisticação e modernidade

Localizado no melhor do Meireles, o empreendimento já é considerado um sucesso de vendas, com mais de 50% dos apartamentos vendidos

O Casa Boris é um empreendimento da Moura Dubeux, em uma localização privilegiada no Meireles, o melhor bairro de Fortaleza. Com um projeto surpreendente e inovador, ele está a apenas 900 m da avenida Beira Mar, possui 35 andares e conta com apartamentos flexíveis, eficientes e orientados para o nascente, com 4 suítes em metragens de 163,93 m² e 203,75 m², com três e quatro vagas respectivamente.

Sua estrutura é completa e feita para surpreender. Com deck lounge com duas ilhas de churrasqueira e um salão de festas, praça para crianças, playground e área fitness projetada por especialistas, com sala para aulas particulares e área externa equipada para atividades físicas. Os moradores podem desfrutar também de lounge bar, brinquedoteca, espaço teens e spa, piscina com prainha, piscina adulto com 27 m de raia e piscina infantil, guarita elevada e blindada.

“Casa Boris é um projeto de design – onde o design não está apenas na sua fachada, e sim em todos os elementos concebidos para o empreendimento, desde o seu embasamento, o paisagismo e a arquitetura de interiores. Ele foi inspirado nas formas curvas, onde a ideia de movimento, como as das varandas, e fluidez definiu o DNA do projeto. E para enaltecer ainda mais o desenho do empreendimento, nós utilizamos materiais sofisticados, como ACM branco, o ripado de concreto e o vidro, gerando uma transparência e requinte. Nos honra muito estar assinando este projeto exclusivo e com tantos diferenciais em parceria com a Moura Dubeux, reconhecida pela excelência nos seus empreendimentos”, avalia o arquiteto Daniel Arruda, que assina o projeto arquitetônico.

“Tivemos uma oportunidade rara de adquirir um terreno especial, tanto em tamanho, localização nobre e ampla frente para nascente. Convidamos o arquiteto Daniel Arruda para desenvolver o projeto e Marcus Novais para ambientação de interiores, ficamos muito felizes com o resultado do trabalho. O empreendimento já é considerado um sucesso de vendas, com mais de 50% dos seus apartamentos já comercializados”, destaca Fernando Amorim, diretor de incorporação da Moura Dubeux.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba mais

Atuando há quase 40 anos no segmento de edifícios de médio e alto padrão, a Moura Dubeux, que integra o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020, é a primeira em market share na Região Nordeste. Tem forte presença, ainda, no segmento composto por flats, hotéis e resorts, voltado aos consumidores de alto padrão e estrangeiros. Presente em Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Sergipe. No Ceará, já atua há 16 anos e entregou 26 empreendimentos.

Conheça mais detalhes do Casa Boris:

Site da Moura Dubeux: www.mouradubeux.com.br

Atendimento ao cliente: 4020 3538.