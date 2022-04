Moura Dubeux lança residencial Platz, empreendimento de 21 andares no Cocó

Um residencial que promete resgatar a liberdade dos espaços amplos e proporcionar uma vida próxima a escolas, comércio, praia, parque e todos os serviços que um bom bairro pode oferecer: essa é a proposta do Platz, empreendimento residencial lançado pela incorporadora Moura Dubeux neste mês em Fortaleza.

O Platz fica localizado no Cocó, na rua Vilebaldo Aguiar, e conta com apartamentos de 3 suítes, com 131 m² (3 vagas) e 105 m² (2 vagas), todos com varanda gourmet, elevadores com hall privativo e ambientes confortáveis. O projeto, de autoria de Daniel Arruda, possui ampla área de lazer com espaços pensados para o melhor uso por seus futuros moradores, como piscinas, brinquedoteca, ampla academia, salão gourmet, salão de festas, pet wash, mini mercadinho, bicicletário, delivery food e coworking com sala de reunião.

O paisagismo do projeto leva a assinatura da Cardim Arquitetura, de São Paulo, e ambientação do escritório cearense Sobre Arquitetura. Todas as imagens estarão disponíveis no site www.mouradubeux.com.br. Os interessados podem agendar visita para apresentação do projeto pelo telefone (85) 4020 3538.

"As obras serão iniciadas imediatamente e entregaremos os edifícios no prazo de apenas dois anos e meio. Destacamos também que as vendas iniciaram no último dia 14, com preços em condições especiais de primeira tabela”, destaca Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

Saiba mais

Conforme resultados operacionais divulgados no dia 5 de abril pela Moura Dubeux, que possui mais de 35 anos de atuação na região, o primeiro trimestre de 2022 foi o melhor da história da companhia: no período, foram lançados três empreendimentos com Valor Geral de Venda (VGV) líquido de R$ 354 milhões. As vendas e adesões líquidas superaram o patamar dos R$ 400 milhões, apresentando crescimento de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Ainda nos primeiros três meses do ano, foram adquiridos três terrenos, que possibilitaram a manutenção do banco de terrenos da empresa no patamar de R$ 6 bilhões. Já a geração de caixa foi de R$ 30 milhões no trimestre e de R$ 80 milhões nos últimos doze meses encerrados em março de 2022.



