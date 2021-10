Meireles vai receber segundo empreendimento Beach Class, da Moura Dubeux

A MOURA DUBEUX comemora o fechamento do ano em 2020 em Fortaleza. Entre os principais pontos destacam-se: as boas vendas que reduziu significativamente os estoques prontos, contratação de novos terrenos para land bank, além dos 3 lançamentos neste final do ano nos principais bairros de Fortaleza.

No Meireles, o edifício ARTIZ MEIRELES, com 40 andares e dois apartamentos por andar de 4 suítes (188m²; ou 155m²) e alto padrão de acabamento, todos com 3 vagas de garagem. Localizado na Rua Carlos Vasconcelos, quase esquina com a Rua Tenente Benévolo, o empreendimento tem como marca a conexão cultural representada por um grande painel na fachada do empreendimento, do artista Vando Figuereiredo. Uma obra de arte a ser contemplada por todos que passam no local.

Na Aldeota, o edifício MEET ALDEOTA, tem 22 andares com 3 apartamentos por andar, todos de frente para o nascente, 3 suítes, com 112 e 117 m², 2 vagas de garagem. Localizado na Rua Dr. José Lourenço, quase esquina com a rua Torres Câmara. Destaca-se por suas plantas flexíveis e por uma completa integração entre sala, varanda gourmet e cozinha, o que permite um ambiente único de sociabilização e encontros.

No bairro de Fátima,o edifício PARQUE RIO BRANCO, com 2 torres, quatro apartamentos por andar, 2 ou 3 quartos com suíte, de 61 e 88 metros quadrados, 1 ou 2 vagas de garagem. Localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, em frente ao Parque. Conta com uma vista incrível e definitiva para o Parque Rio Branco, além de uma área de lazer completa, entregue equipada e decorada. Inovação e Sustentabilidade são preocupações constantes da Moura Dubeux, materializadas em diferenciais nos lançamentos,como utilização de energia solar, reuso de água e iluminação com led, em sintonia com os mais atuais preceitos de arquitetura.

Também possuem vagas para carros elétricos, estimulando a redução da emissão de carbono por veículos automotores. A empresa está completando, assim, 24 empreendimentos na cidade. A gerente de Marketing Eduarda Dubeux informa que para ter mais informações, acessar www.mouradubeux.com.br ou ligar no 4020-3538

