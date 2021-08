Mostra online e gratuita celebra arte cearense e valoriza marcas independentes

Pintura, escultura, fotografia, cerâmica, mobiliário, arte em madeira e fibra natural de artistas independentes locais estarão em exposição no Museu da Fotografia entre os dias 26 e 28 de agosto, durante a Mostra Ceará Criativo 2021 - Fortaleza. O evento, online e gratuito, tem como objetivo valorizar a arte autoral da capital cearense e é uma realização da Ikone Digital. A transmissão ocorre das 15h às 18h, no site oficial e no Youtube. As inscrições podem ser feitas também no site do evento.

A Mostra procura gerar negócios e renda para pequenos produtores de marcas independentes ao colocar esse trabalho em uma vitrine virtual. A programação conta com três blocos, sendo de 10 a 12 artistas apresentados por dia e três artistas musicais realizando lives durante os intervalos. Ao todo, mais de 30 marcas autorais devem compor o evento.

Para estimular as vendas, serão divulgados QR Codes na tela correspondentes aos produtos exibidos e aos canais de e-commerce de cada empreendedor. Além disso, um market place será promovido por três meses após o evento, no qual cada marca terá espaço para divulgar fotos dos produtos, características, contatos, link para redes sociais e e-commerce. A curadoria da Mostra foi feita pelo arquiteto Germano Albuquerque.

Mostra Ceará Criativo 2021 | Fortaleza

@mostracearacriativo

Quando: 26 a 28 de agosto

Onde: site oficial e no Youtube

Horário: 15h às 18h

Inscrições: site do evento

Artistas confirmados

Pintura: Totonho Laprovítera, Mano Alencar, Andrea Dall’Ólio, Adriel Marinho,

Fernando França, Sandra Montenegro, Bia Soares, Edmar Gonçalves, Francisco Ivo e Claudiana Loureiro.

Escultura: Carlos Lebran, Samya Magi, Estúdio Quixote e Assis Filho

Fotografia: Luciana Otoch, Nely de Carvalho e Jamile Queiroz

Cerâmica: Denise Saboia Cerâmicas, Bone Ceramics, Olga Maria e Ivana Moreira Cerâmicas

Decoração e arte em Madeira: Madrier, Dom da gente, Artes da Cris Arruda, Rusticando

Atelier, Escultura Natural, Quadra 6 e Criative Resina.

Artesanato e arte em fibra natural: Bodega Decor, Flor di Concreto, Lis Ateliê e Lais

Alba.

Mobiliário: Leonardo Ferreira.

Lives Musicais: Marcos Lessa e Dudu Holanda, Nonato Lima e Luciano Raulino

Programação

De 26 a 28 de agosto de 2021 – transmissão ao vivo das 15 às 18h

15h às 15h15 | Abertura MOSTRA CEARÁ CRIATIVO e Live musical

15h15 às 15h55 | 1º. Bloco com empreendedores de segmentos diferentes

15h55 às 16h15 | Live musical

16h15 às 16h55 | 2º. Bloco com empreendedores de segmentos diferentes

16h55 às 17h15 | Live Musical

17h15 às 17h55 | 3º. Bloco com empreendedores de segmentos diferentes

17h55 às 18h00 | Encerramento

