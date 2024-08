Montenegro Urbanismo realiza convenção de vendas 2024

O encontro celebrou o sucesso, fortaleceu parcerias estratégicas e apresentou as novidades da empresa para 2024. Crédito: Fabiano Jr./Montenegro Urbanismo

A Montenegro Urbanismo realizou, na última quinta-feira, 8, convenção que reuniu os melhores corretores, parceiros e stakeholders do setor imobiliário em Fortaleza. O encontro celebrou o sucesso, fortaleceu parcerias estratégicas e apresentou as novidades da empresa para o ano corrente, com destaque para os lançamentos no Lago Montenegro, projeto com conceito inovador de moradia. Ao todo, 586 unidades do Lago Montenegro já foram vendidas, incluindo dois condomínios. Crédito: Fabiano Jr./Montenegro Urbanismo Todos os condomínios do Lago Montenegro seguirão diretrizes ambientais. Crédito: Fabiano Jr./Montenegro Urbanismo Celebrando o sucesso e reconhecendo talentos A Convenção de Vendas Montenegro Urbanismo mostrou-se uma ocasião ímpar para reconhecer e premiar os corretores que se destacaram ao longo do ano, homenageando seu desempenho excepcional e suas conquistas no mercado imobiliário.

Novidades para 2024: lançamentos exclusivos no Lago Montenegro O Lago Montenegro é um empreendimento imobiliário da Montenegro Urbanismo. Crédito: Fabiano Jr./Montenegro Urbanismo Durante a convenção, a Montenegro Urbanismo apresentou os lançamentos mais aguardados para 2024, com destaque para um novo condomínio no renomado Lago Montenegro. Localizado no número 3601 da Avenida Presidente Costa e Silva, em Fortaleza, o Lago Montenegro é um projeto inovador que redefine o conceito de moradia na cidade. Com condomínios de lotes integrados em uma associação responsável pela gestão das áreas públicas, o empreendimento é cercado por um parque exuberante de 308.000 m², cujo ponto central é um grande lago, oferecendo um ambiente único e harmonioso para os futuros moradores.

Sobre o Lago Montenegro O Lago Montenegro é mais do que um empreendimento imobiliário; é um oásis verde no coração de Fortaleza, estrategicamente situado para oferecer fácil acesso aos principais serviços e atrativos da cidade. Este projeto disruptivo reflete o compromisso da Montenegro Urbanismo com a inovação e a sustentabilidade, criando espaços que harmonizam qualidade de vida, natureza e praticidade urbana. Os resultados do Lago Montenegro, em particular, são notáveis: 586 unidades vendidas e mais de R$ 167 milhões em VGV. Já conta com dois condomínios 100% vendidos e outros dois próximos de esgotar suas últimas unidades. Um quinto condomínio, Cond. Palmeira Buriti, será lançado neste ano. A procura já está alta, reforçando o prestígio e o sucesso contínuo desse empreendimento. Sustentabilidade: compromisso que inspira ação

Todos os condomínios do Lago Montenegro seguirão diretrizes ambientais para preservar o maior ativo do empreendimento (e das nossas vidas): a natureza. Educação ambiental Em parceria com o Instituto Povo do Mar – Ipom, o Lago Montenegro desenvolve uma Oficina Prática de Agrofloresta, com a participação de crianças assistidas pela entidade.

Preservar e gerar renda Em parceria com a YBY Soluções, será implementado o projeto Laboratório Lixo Zero, para gerenciamento de coleta de resíduos e a reciclagem do lixo orgânico dos condomínios, promovendo inclusão social e sustentabilidade. Ações que fazem toda a diferença

Painéis solares para geração de energia utilizada nas áreas comuns



Gerenciamento e coleta seletiva



Composteira para redução do lixo orgânico em cada condomínio



Oficina Prática de Agrofloresta (em parceria com o Instituto Povo do Mar)



Trilhas e ciclotrilhas em piso de terra compactada Área de descanso com mobiliário urbano

Gramado para eventos

Estacionamento para bicicletas

Paisagismo

Preservação da vegetação nativa

Cerca viva de flores para polinização

Observatório de avifauna voltado para o lago Meliponário para abrigo de abelhas nativas sem ferrão Sobre a Montenegro Urbanismo

A Montenegro Urbanismo é uma empresa líder no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários inovadores, comprometida em criar espaços de qualidade que promovam o bem-estar e a sustentabilidade. Com um portfólio diversificado e projetos de referência, a Montenegro Urbanismo se destaca pela excelência e pela capacidade de antecipar as necessidades do mercado.