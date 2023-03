Eusébio: loteamento de alto padrão tem diferenciais exclusivos

Eusébio ganhará um loteamento de alto padrão com diferenciais únicos para deixar a região ainda mais exclusiva. O empreendimento desfruta de localização privilegiada, com fácil acesso a Fortaleza pela CE-010, a apenas 15 minutos do shopping RioMar Fortaleza e 25 minutos da Aldeota. Dono de beleza ímpar, que o deixa rodeado de exuberante natureza, o Campo Alto Eusébio é uma evolução dos condomínios de lotes fechados da região.

Com um conceito boutique, o empreendimento preza pela exclusividade de apenas 237 lotes, harmonicamente distribuídos em 18 hectares, o que entrega amplo espaço, conforto e todas as facilidades de um loteamento de padrão elevado.

O projeto do Campo Alto Eusébio chegará para valorizar quem busca mais segurança e qualidade de vida, com áreas de lazer espalhadas por todo o empreendimento, harmonizando com o encantador paisagismo de Benedito Abbud e tecnologia de última geração para garantir tranquilidade aos moradores.

Com lotes que variam entre 348m² e 719m², o Campo Alto Eusébio também ganha destaque por ser o único na região a ter cabeamento subterrâneo, ter a possibilidade de construção de rooftop e um esplêndido parque central, exclusivo para os felizes moradores do loteamento.

Com um produto de altíssimo padrão, a Montenegro Urbanismo chegará ao Eusébio para atender uma crescente demanda por imóveis que entreguem luxo, exclusividade, qualidade de vida e segurança. E o Campo Alto Eusébio eleva o desejo de morar bem para um patamar nunca antes visto na região.

O Campo Alto Eusébio

O Campo Alto Eusébio é um loteamento fechado de padrão elevado, que está sendo desenvolvido pela Montenegro Urbanismo na melhor localização do Eusébio, às margens da CE-010. São cerca de 18 hectares de muito contato com o meio ambiente, acesso fácil e rápido a Fortaleza, estando a poucos minutos de seus principais colégios e shoppings.

E para dar vida a essa obra-prima de exclusividade e beleza, foi reunida uma verdadeira seleção de artistas que a assinam o empreendimento:

- Benedito Abbud, um dos maiores e mais influentes nomes da história do paisagismo brasileiro, ao lado de Burle Marx e Rosa Kliass. A extensão de sua obra ultrapassa os limites do Brasil, e sua atuação impressiona pela flexibilidade e permeia diversas escalas e usos, desde grandes áreas verdes que impactam cidades, praças, shoppings centers, até empreendimentos corporativos e residenciais.

- Marcus Novaes, fundador do escritório Marcus Novaes Arquitetura, que atua nacionalmente desde 1989, e a cada projeto propõe algo diferente e inusitado, transitando por diversos estilos, mas sempre mantendo um trabalho coeso e diferenciado.

- Joélio Alves, um dos diretores do escritório Plano B Urbanismo e Arquitetura, com vasta experiência em projetos nacionais e internacionais em diversas áreas: de grandes complexos urbanos a edifícios residenciais.

Atualmente, o Campo Alto Eusébio encontra-se em fase de pré-lançamento. A previsão é que seja lançado até abril de 2023.

Diferenciais do projeto do Campo Alto Eusébio

Dentre os diferenciais, alguns destacam-se pela exclusividade na região:

- Possibilidade de construção de rooftop

O Campo Alto Eusébio é o único empreendimento da região que permite usar até 30% do terceiro pavimento da casa para criar um rooftop, trazendo ainda mais requinte e exclusividade

- Fiação elétrica subterrânea

No Campo Alto Eusébio, a fiação é subterrânea, o que agrega mais bem-estar em um cenário que já é encantador. Esse diferencial ajudará também na valorização do empreendimento e no posicionamento do mesmo como o único verdadeiramente de alto padrão.

- Duas grandes praças

O paisagismo tem papel de destaque no Campo Alto Eusébio, tanto que as áreas verdes assinadas por Benedito Abbud estão espalhadas por todo o empreendimento. A maior delas forma um enorme parque central, com uma grande variedade de árvores em 8.266 m² de tirar o fôlego.

- Lazer completo

Além disso, muito verde, um clube completo com piscinas, parque aquático, sala de fitness equipada e climatizada, deck com churrasqueira, salões de festas e de jogos, quadras de tênis, campo de futebol, quadras de beach tennis, pista de cooper e outros equipamentos para a prática desportiva complementarão o empreendimento.

A Montenegro Urbanismo

A Montenegro Urbanismo é referência em loteamentos. Atua há 13 anos com a missão de proporcionar qualidade de vida através dos seus empreendimentos. São mais de 7 mil lotes entregues no território nacional, realizados do começo ao fim com rigor nos aspectos legais (empreendimentos juridicamente perfeitos*) e na qualidade urbanística.

Depois de anos de evolução e conquistas, a marca passa agora por um reposicionamento, o que gerou um redesenho em toda sua identidade visual para alinhar a comunicação da construtora à atuação em um novo segmento, não explorado até então, o do alto padrão. O Campo Alto Eusébio é o empreendimento que marca esse novo momento, o primeiro de vários loteamentos de alto padrão na região mais nobre do Eusébio.

Identidade visual do empreendimento (Foto: Divulgação/Campo Alto Eusébio)



*Empreendimento imobiliário composto pelas quadras 01 a 08 e quadra club house, dispostas na alteração parcial de loteamento indicada na AV. 14 da Matrícula 2908, bem como pelas quadras A, B, C e D, correspondentes às Matrículas 3204, 3205, 3206 e 3207, todas arquivadas no Cartório do 2 Oficio de Registro de Imóveis da Comarca do Eusébio/CE. Desenvolvedora: VILLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.842.979/0001-69, sediada na EST DO FIO, no 1260, COACU, EUSEBIO, Estado do Ceará. Imobiliária Responsável: LANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no 23.171.460/0001-88 e CRECI no 930J.

