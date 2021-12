Conheça o Mobills, aplicativo cearense de educação e controle financeiro com mais de 8 milhões de downloads

O Mobills é um aplicativo de finanças que nasceu no Ceará e já teve mais de 8 milhões de downloads. Durante entrevista ao podcast do INOVA, o CEO da empresa, Carlos Terceiro, contou um pouco mais sobre a origem do empreendimento e os planos para o futuro.

A ideia surgiu a partir de uma necessidade e paixão de Carlos: já acostumado a organizar as próprias finanças e trabalhando na área de tecnologia, em 2013 ele resolveu investir na proposta de criar um aplicativo para esse fim. E deu muito certo. Atualmente, a empresa conta com cerca de 100 colaboradores, espalhados em diferentes estados brasileiros. Devido à pandemia, Carlos explica que o modelo de trabalho principal se tornou o remoto.

Para 2022, o plano é que a empresa avance para além de um auxílio no controle financeiro, tornando-se, também, uma plataforma que dá soluções. Além de já produzir diversos conteúdos informativos para o público por meio do blog da plataforma, o objetivo agora é que o aplicativo possa diagnosticar o problema financeiro do cliente e encaminhá-lo para a solução correta, desde como encontrar o melhor cartão de crédito até indicar como investir o dinheiro adequadamente.

“Quando a gente fala sobre gerar liberdade financeira, é de degrau em degrau. Uma pessoa endividada não pode estar atrás de investimento. Ela precisa saber como sair das dívidas primeiro. Ela pode chegar lá, mas tem que tentar enxergar qual o próximo degrau. Nosso pilar é ter conteúdo e ferramentas adequadas para soluções de problemas e tecnologia para endereçar essas soluções às pessoas certas”, pontua Carlos.

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.

