Mittu comemora cinco anos de olho no mercado nacional e com importantes dados de crescimento em movimentação de crédito

Com planos ambiciosos para o futuro, a empresa especializada em soluções tecnológicas e financeiras visa alcançar 1% do mercado nacional em saldo de carteira de crédito nos próximos anos

Mittu celebra, nesta segunda-feira, dia 15 de julho, cinco anos de sucesso impulsionando praticidade e inovação no mercado financeiro cearense. A fintech anuncia novos serviços que serão lançados para os clientes, incluindo a plataforma Mittu+ que está em desenvolvimento, com funcionalidades como contracheque virtual, ponto eletrônico e controle de margem.



Fundada pelos irmãos cearenses Allan Victor Guanabara e Vicente Neto, a correspondente financeira registrou um crescimento de 41% em sua movimentação de crédito no último ano, além do aumento no quadro de funcionários, que hoje conta com 37 colaboradores, reforçando sua contínua expansão. Neste marco de cinco anos, os fundadores destacam os avanços, benefícios e desafios que impulsionam o progresso da empresa e celebram todo o sucesso com uma festa exclusiva para convidados e colaboradores no dia 26 de julho.



Vale destacar que pelo quarto ano consecutivo, a Mittu tem recebido o selo Great Place to Work (GPTW). O selo é concedido às empresas que se destacam por criar e manter um ambiente de trabalho excepcional, valorizando e respeitando seus colaboradores. Trata-se de promover uma cultura de confiança, em que as pessoas confiam na liderança, gostam das pessoas com as quais trabalham e têm orgulho do que fazem.