Telemedicina: empresa oferece serviços de saúde à distância e com valores acessíveis

Diagnóstico, prescrições de medicamentos e acompanhamento eficaz de saúde estão entre os benefícios oferecidos pelo novo serviço de saúde da Mittu Seguros, corretora de Seguros e Benefícios da fintech Mittu.

Através de sua nova operação do portal de telemedicina, a empresa oferece serviços que conectam pacientes a profissionais de diversas especialidades médicas com o conforto e agilidade de um atendimento digital e remoto.

No serviço, os clientes poderão contar com pronto atendimento digital, com clínico geral (adulto e pediátrico) disponível 24h por dia, sete dias por semana, com uso ilimitado, além de médicos especialistas em diversas áreas e atendimento de psicologia.