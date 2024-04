Saiba mais sobre o "Seguro Cyber", solução oferecida pela Mittu Seguros

A cada dia, a tecnologia ganha mais espaço nas empresas, tornando-se uma grande aliada. Em contrapartida, há que se observar que, junto com os benefícios, crescem os pontos de atenção, principalmente os que dizem respeito à segurança.

Segundo estudo realizado pelo grupo Mz, especializado em soluções de relações com investidores, o número de ataques virtuais a empresas brasileiras cresceu 220% no primeiro semestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa teve como base dados levantados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), agência regulada pelo Ministério da Economia.

Além disso, a segunda edição do “Barômetro da Segurança digital”, investigação encomendada pela Mastercard ao Instituto Datafolha e divulgada em fevereiro deste ano, revelou que 64% das empresas brasileiras são alvo de fraudes e ataques digitais com média ou alta frequência. O resultado representa um crescimento de 7% em relação à primeira edição da pesquisa, divulgada em 2021.