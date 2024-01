Seguro Garantia Judicial: uma opção inteligente para empresas

É crucial destacar que o propósito do Seguro Garantia é assegurar o cumprimento das obrigações acordadas entre as partes, dentro dos limites da apólice estabelecida. Esse seguro se destina a pessoas jurídicas, apresentando natureza tanto pública quanto privada.

Considerado como uma alternativa para as empresas, o Seguro Garantia Judicial tem proporcionado grande satisfação ao mercado. Isso se deve ao fato de que o valor do prêmio pago à seguradora para emissão do Seguro é substancialmente menor do que a quantia que a empresa teria que desembolsar para recorrer em ações judiciais.

O Seguro Garantia Judicial é uma modalidade de seguro que visa substituir os tradicionais depósitos em dinheiro e bloqueio de bens, oferecendo uma alternativa mais eficiente e econômica para empresas em processos judiciais.

Ele atende às demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributárias e garante o pagamento de valores reconhecidos em sentenças judiciais, sendo assegurado pelo Art. 835 § 2º do novo Código de Processo Civil.

Vantagens para Empresas:

• Redução de custos: Ao optar pelo Seguro Garantia Judicial, as empresas podem reduzir significativamente seus custos em comparação com os métodos tradicionais para recursos judiciais. Isso libera recursos financeiros para investimentos e crescimento preservando o fluxo de caixa, diminuindo os riscos financeiros.

• Agilidade nos Processos Judiciais: A emissão do seguro é rápida, agilizando os processos judiciais, o que contribui para a celeridade nos trâmites legais e permite que as empresas foquem em suas atividades principais.

• Flexibilidade de cobertura: O Seguro Garantia oferece flexibilidade na escolha das coberturas, adaptando-se às necessidades específicas de cada empresa e do setor em que atua.

O setor de Seguros Garantia, que inclui as garantias contratuais e judiciais, se caracteriza como um mercado em expansão. Até o mês de agosto de 2023, o uso do Seguro Garantia obteve um crescimento de 22,7%, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). No ano anterior, o mesmo mercado arrecadou R$ 3,5 bilhões. Nos oito primeiros meses de 2023, chegou a R$ 2,7 bilhões. Consolidado como o seguro garantia com a maior arrecadação do Brasil, a modalidade judicial oferece uma maior segurança para a empresa, evitando o ônus da restrição patrimonial, de forma que o mercado prevê um valor de prêmios acima de 4 bilhões durante o ano de 2024.

Em um cenário empresarial cada vez mais desafiador, a adoção de ferramentas como o Seguro Garantia Judicial, especialmente, trabalhista, é fundamental para garantir a estabilidade e a segurança para as empresas. Ao compreender os benefícios dessa modalidade de seguro, as organizações podem tomar decisões de forma mais tranquila, protegendo-se contra eventuais imprevistos e fortalecendo as relações de trabalho.

